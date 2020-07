Lucifer 5: una nuova immagine mostra una svolta narrativa per il personaggio di Aimee Garcia

La nostra amata scienziata forense potrebbe aver finalmente trovato la sua persona nella quinta stagione di Lucifer.

Grazie a EW possiamo rivelarvi che Alex Koch di Under the Dome apparirà nella quinta stagione del dramma di Netflix come nuovo interesse amoroso di Ella Lopez (Aimee Garcia), Pete Daily. Descritto come “accattivante, nerd e amichevole”, Pete è un giornalista di Los Angeles che coglie una storia su uno dei casi di Lucifer (Tom Ellis) e Chloe (Lauren German), che lo porta ad attraversare sentieri al fianco della frizzante CSI di Garcia.

Potete vedere alcune immagini esclusive dietro le quinte di Garcia e Koch in fondo all’articolo.

“Sono solo brutte notizie nel dipartimento dell’amore per Ella [all’inizio della stagione 5], che mi piace perché non può essere perfetta. Poi, finalmente, finalmente e finalmente, esce con un bravo ragazzo”, ha detto Garcia a EW durante un set visit dello scorso dicembre. “E lei lo lascia, ed è molto più intima perché non è solo fisica. Vanno alle convention di Star Trek, vanno a cena e c’è vino e candele. Parlano insieme Klingon. E’ una partita fatta di momenti di paradiso. È la versione maschile di Ella. È altrettanto geniale.”

Il nuovo interesse amoroso di Ella è solo una parte del suo arco narrativo. La scorsa stagione, il personaggio tipicamente ottimista e allegro ha attraversato una crisi di fede dopo la morte di Charlotte Richards (Tricia Helfer). Nel nuovo ciclo, Ella si muove un po’ a spirale mentre affronta un’altra lotta personale.

“Nella stagione 5, vedremo Ella avere una crisi di sé, che penso sarà un po’ difficile da guardare ma anche molto riconoscibile, perché chi non ha avuto una crisi di sé ad un certo punto?” ha detto Garcia. “Mentre ha ceduto un po’ al suo lato oscuro nella stagione 4, penso che nella stagione 5 vedremo questa spirale di di angeli apologetica quasi nella vita reale, vedendo un lato di lei che non è Susie Sunshine. Speriamo che che tutte le ragazze e i ragazzi che guardano lo spettacolo diranno: ‘Oof, ci siamo passati’.”

Qui sotto l’immagine:

Divisa in due parti, la lunga stagione di 16 episodi riprende con il diavolo ancora all’inferno mentre Chloe – che ha professato il suo amore per lui nel finale della stagione 4 – è in lutto. Come ha rivelato il trailer della stagione 5, però, il fratello gemello di Lucifero, Michael, fa visita alla Terra con l’intenzione di rubare la vita a Lucifer.

La stagione 5 di Lucifero debutta il 21 agosto su Netflix.

Mi piace: Mi piace Caricamento...