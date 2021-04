Lucifer 5B: ecco il trailer che anticipa l’arrivo della seconda parte della 5° stagione

È in arrivo un nuovo dio! Lucifer torna con otto emozionanti episodi. La seconda parte della quinta stagione debutta dal 28 maggio. Così Netflix annuncia l’arrivo della seconda parte della 5° stagione di Lucifer, comunemente chiamata “Lucifer 5B”, con un trailer.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto in italiano:

La quarta stagione di Lucifer si è conclusa con il nostro protagonista che tornava all’Inferno. Prima di andarsene, il detective Chloe Decker (Lauren German) disse a Lucifero che lo amava. Per quanto riguarda la loro relazione, Henderson ha dichiarato in un’intervista che “ci siamo chiesti: per l’ultima stagione, cosa vogliamo vedere accadere tra Lucifer e Chloe? Cosa non abbiamo ancora esplorato o spiegato? E abbiamo provato a inserire tutto questo nella quinta stagione”.

La quinta stagione inizia con Morningstar ancora intrappolato all’Inferno, quando l’altro suo fratello, Amenadiel (interpretato da DB Woodside, che tornerà nell’ultima stagione della serie) gli fa visita con una questione di importanza urgente.

Lucifer è stato presentato in anteprima su Fox all’inizio del 2016 ed è un adattamento live-action dell’omonimo personaggio della DC Comics. La storia è incentrata sulle avventure di Lucifer Morningstar, il diavolo che lascia l’inferno per stabilirsi a Los Angeles, dove diventa consulente del dipartimento di polizia di Los Angeles.

Mentre la stagione 5 di Lucifer è stata annunciata nell’estate del 2019 come l’ultima dello show, i dirigenti di Netflix, che hanno salvato lo show dopo la sua cancellazione iniziale da parte della Fox, in seguito hanno deciso di aggiungere un’ultima stagione. A partire da ora, la stagione 5 di Lucifer è attualmente in arrivo il 28 maggio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...