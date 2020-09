Lucifer 6: la sesta stagione potrebbe avere solo 8 episodi

L’ultima stagione di Lucifer durerà solo otto episodi.

Lucifer è stato presentato in anteprima su Fox all’inizio del 2016 ed è un adattamento live-action dell’omonimo personaggio della DC Comics. La storia è incentrata sulle avventure di Lucifer Morningstar, il diavolo che lascia l’inferno per stabilirsi a Los Angeles, dove diventa consulente del dipartimento di polizia di Los Angeles.

Mentre la stagione 5 di Lucifer è stata annunciata nell’estate del 2019 come l’ultima dello show, i dirigenti di Netflix, che hanno salvato lo show dopo la sua cancellazione iniziale da parte della Fox, in seguito hanno deciso di aggiungere un’ultima stagione. A partire da ora, la stagione 5 di Lucifer è attualmente sulla buona strada per riprendere la produzione dopo essere stata ritardata a causa della pandemia di COVID-19 in corso. Come risultato, gli showrunner di Lucifer sono stati in grado di filmare, montare e sistemare solo la prima metà della stagione 5 (nota affettuosamente come stagione 5A); questo significa che lo spettacolo sta attualmente lavorando alla seconda parte.

Una volta terminate le riprese per la quinta stagione, il cast e la troupe si muoveranno immediatamente per iniziare la produzione della sesta stagione.

TVLine (via SR) riporta che la sesta stagione di Lucifer conterrà solo otto episodi. Ciò porterà il conteggio totale degli episodi della stagione 6 a metà di quello della stagione 5, il che significa che la serie arriverà a 91 episodi in tutto. Quando è stato chiesto, i rappresentanti di Netflix hanno detto di non avere commenti sulla durata della stagione 6.

