Lucifer: Netflix annuncia ufficialmente la sesta e ultima stagione!

Ancora una volta, sembra che Lucifero si stia sollevando dalle ceneri della mortalità e la sua corsa senza precedenti in televisione continuerà ancora una volta.

Netflix ha salvato il popolare adattamento DC Comics dalla cancellazione dopo la sua terza stagione, dando a Lucifer un’altra possibilità di vita sul servizio di streaming. È stato quindi annunciato che la stagione 5 sarebbe stata la fine della serie, ma le cose non sono andate esattamente così, perché con la qualità portata dal servizio di streaming il buss dei fan è aumentato, e a quanto pare Netflix ha cambiato idea.

Le voci erano molto ed adesso la piattaforma di streaming ha confermato che Luficer tornerà davvero per la sesta stagione in futuro.

the devil made us do it. 😈 #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV

— Lucifer (@LuciferNetflix) June 23, 2020