Lucifer: Netflix vorrebbe continuare lo spettacolo dopo la quinta stagione

A quanto pare Netflix non è pronto a separarsi da Lucifero.

Stando a TVLine parrebbe che Netflix sia in trattativa con Warner Bros. Television per estendere la durata della vita del dramma infernale oltre la quinta stagione precedentemente annunciata (e in arrivo) come la stagione finale. Netflix e Warner Bros. non hanno ancora commentato la questione.

Dopo essere andato in onda per tre stagioni su Fox, Lucifer è stato “salvato” da Netflix nel giugno 2018, poche settimane dopo la sua cancellazione.

La quarta stagione di 10 episodi – pubblicata su Netflix a maggio 2019 – ha visto il diavolo titolare aver a che fare sia con un fastidioso prete e con il ritorno della sua primissima fidanzata, Eva. Un mese dopo, Netflix ha annunciato di aver rinnovato Lucifer per una quinta stagione conclusiva, che è attualmente nelle sue ultime settimane di produzione.

La stagione5 sarà composta da 16 episodi che andranno in onda in due pezzi separati, di otto episodi.

