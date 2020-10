Lucifer: Tom Ellis esclude il tornare per una settima stagione dello show

I fan di Lucifer si sono rallegrati quando la serie è stata sorprendentemente rinnovata per la sesta stagione, ma la domanda è: tornerà per una settima?

Basata sul personaggio della DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg, Lucifer vede nel cast l’attore Tom Ellis nel ruolo del protagonista. La serie segue Lucifer Morningstar, il diavolo (Tom Ellis), che abbandona la sua posizione sul trono dell’Inferno per aprire un suo nightclub a Los Angeles, dove diventa consulente della polizia di Los Angeles. La serie vede nel cast anche Lauren German, DB Woodside, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Inbar Levi e Graham McTavish.

Lucifer ha funzionato per alcune stagioni su Fox prima di essere cancellato, ma è stato salvato da Netflix. In precedenza era stato annunciato che la quinta stagione sarebbe stata l’ultima dello show, quindi quando è arrivata la notizia che ci sarebbe stata una sesta stagione, i fan si sono rallegrati.

È piuttosto insolito per una rete (o un servizio di streaming) dire che uno spettacolo finirà solo per poi cambiare idea e fare qualcosa in più. C’è una possibilità per una settima stagione oltre a quella? Dopotutto, se è successo una volta può succedere di nuovo. Giusto? Non mi farei troppe speranze, visto che parlando a Kings of Con: The Podcast, Tom Ellis ha apertamente detto che la sesta stagione è l’ultima, almeno per lui.

“Sei stagioni dello show sono un vero traguardo. È stato un viaggio emotivo enorme e non penso di volerlo fare ancora. So che non voglio più farlo. Principalmente perché voglio sapere stiamo per concluderlo e poi perché mi sono divertito tanto nel farlo. Credo sia giusto dare alla serie un finale appropriato.”

Anche se qualcuno sicuramente sperava che Lucifer ottenesse una settima stagione, Tom Ellis ha dato un buono spunto di riflessione. Realizzare sei stagioni dello spettacolo è un’impresa incredibile, ed è meglio che finisca con una nota positiva che trascinarsi in avanti come altre serie.

