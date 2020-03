Lucifer: Tom Ellis ha firmato un accordo per un ulteriore stagione

Tom Ellis, protagonista di Lucifer, ha firmato per una possibile stagione 6 del popolare dramma sul diavolo.

Lucifer ha tenuto incollati i fan sin dall’inizio e per quanto riguarda i rinnovi e cancellazioni durante la sua corsa, dalla seconda stagione. La serie è iniziata su Fox nel 2016, dove è andata in onda per le prime tre stagioni. Dopo la sua cancellazione, Lucifero si è trasferito su Netflix, dove è già andata in onda una quarta stagione di 10 episodi. Lo streamer ha annunciato che la sua prossima quinta stagione sarebbe stata l’ultima, ma i fan hanno rapidamente espresso la loro delusione. Ciò ha portato alla notizia il mese scorso che Netflix stava considerando di estendere la serie oltre la stagione 5.

I rappresentanti di Netflix e Warner Bros. Television hanno rifiutato di commentare questa storia.

La stagione finale prevista inizialmente era di 10 episodi, proprio come la stagione 4. Tuttavia, Netflix ha ordinato altri sei episodi durante l’estate, portando il totale a 16. I fan sono ancora per lo più all’oscuro di come potrebbe essere la stagione 5, tuttavia fra le novità sappiamo che la star di 24, Dennis Haysbert, sarà Dio.

Il finale della stagione 4 ha visto Lucifer tornare all’Inferno, che probabilmente avrà un impatto importante su ciò che accadrà nella stagione 5.

Prima della notizia di una possibile stagione 6, Lucifer ha fatto notizia un paio di mesi fa dopo essere apparso nell’evento crossover della CW, Crisi sulle Terre Infinite. Il crossover dell’Arrowverse non solo ha unito i personaggi di sei diversi spettacoli sulla rete, ma ha anche presentato cameo di altri come Ellis.

Dopo essere stato visto sul set, la star di Lucifer ha cercato di mentire sulla sua partecipazione a una scena con John Constantine di Legends of Tomorrow, solo per poi farci una sorpresa molto gradita.

Sebbene quindi Ellis pare abbia firmato un nuovo accordo per la stagione 6 di Lucifer, ciò non è una garanzia che Netflix ne ordinerà una, ma sicuramente la rende una possibilità più probabile. Se verrà ordinata una nuova stagione, sarà interessante vedere come terminerà la stagione 5. E’ presumibile che colpirà lascerà qualche punto in sospeso, dato che un rinnovamento della arriverebbe in ritardo nella produzione, se non dopo che le riprese sono già state completate. Questo può far sembrare la stagione 6 un bonus, piuttosto che un necessario capitolo per completare la storia dello show.

Fonte

