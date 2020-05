Lucifer: trovato un nuovo accordo fra Tom Ellis e lo show per la potenziale stagione 6

Dopo lunghe trattative che hanno messo in pericolo la potenziale sesta stagione di Lucifer su Netflix, il protagonista Tom Ellis ha formalmente siglato un nuovo accordo con lo spettacolo, stando a TVLine.

Lo sviluppo assicura che Lucifero sarà rinnovato per la sesta stagione, sebbene non sia stata fornita una certezza formale. Netflix non ha ancora annunciato una data di premiere per la stagione 5.

Come riportato il mese scorso, le rinegoziazioni tra Ellis e Warner Bros. Television si sono fermate dopo che l’attore ha respinto l’ultima offerta dello studio. Ellis aveva già in firmato un accordo per la Stagione 6, quindi a seconda delle circostanze, la sua incapacità di onorare l’accordo esistente lo avrebbe messo in violazione.

I rappresentanti di Netflix e Warner Bros. hanno rifiutato di commentare.

Fu a febbraio quando Netflix informò Warner Bros. che era interessato ad estendere la durata della vita del dramma infernale oltre la quinta e “finale” stagione precedentemente annunciata (e in arrivo). Due settimane dopo, lo studio ha concluso nuovi accordi con gli co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson per una stagione 6.

