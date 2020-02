Lucifer: WBTV e Netflix sembrano ottimisti circa il rinnovo per una sesta stagione

I fan della serie Lucifer sono saliti su delle montagne russe emotive con la serie. Dopo essere stata cancellata dalla a FOX alla sua terza stagione, la serie è stata salvata dal servizio di streaming Netflix e ripresa per una quarta e una “quinta e ultima”.

Per questo motivo molti sono rimasti sorpresi quando è stato riferito all’inizio di questo mese che Netflix e Warner Bros. Television sono in trattative per una sesta stagione della serie TV. Da allora è stato tutto abbastanza tranquillo, ma ora TV Line ha un importante aggiornamento sulla potenziale “stagione bonus” dello show.

Il sito infatti avrebbe rivelato che i negoziati sono in corso e che sia WBTV che Netflix “sembrano ottimisti sul fatto che un accordo di rinnovo verrà realizzato“. Inoltre, riportano che la nuova stagione potrebbe dipanarsi fra 10 e 13 episodi. Anche se la stagione ricevesse un numero di puntate superiore non sarebbe strano, dopotutto la quinta stagione è stata aggiornata da 10 episodi a 16, che saranno rilasciati in due lotti di otto episodi.

Se Lucifer tornerà per una sesta stagione, ciò significherà che la sua vita su Netflix sarà più lunga rispetto a quanto avrebbe fatto su FOX. La serie è andata avanti per tre stagioni sulla rete televisiva prima di essere cancellata, ma dopo una campagna da parte dei fan della serie per vederla tornare, Netflix è intervenuta e gli ha dato una nuova casa. Il conteggio totale degli episodi di Lucifer mentre era su FOX era però molto più alto rispetto alla sua controparte Netflix.

La quinta stagione di Lucifer ha recentemente lanciato la bomba rivelando che vedremo Dio, e anticipato il ritorno di Eva. Vedremo come tutto questo si svilupperò ora che il nostro amorevole diavolo è tornato al comando dell’inferno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...