Lucky Exports di Christina Hodson e Margot Robbie vende tutti i progetti ai principali distributori

Il programma Lucky Exports Pitch, fondato da Christina Hodson e Margot Robbie, chiamato LuckyChap Entertainment, ha venduto cinque proposte di lungometraggi d’azione a importanti compagnie cinematografiche tra cui Warner Bros., Sony, Universal, New Line e Thunder Road, ed è in sviluppo su una serie televisiva di alto concept.

Il programma Lucky Exports Pitch è stato creato da Hodson e Morgan Howell di Hodson Exports assieme alla Robbie, Josey McNamara e Tom Ackerley di LuckyChap Entertainment.

L’obiettivo del programma era quello di creare opportunità per le scrittrici di ottenere visibilità e l’esperienza necessaria per essere assunti per lavori in studio / franchise. Il programma è stato un enorme successo con tutti i lungometraggi venduti, alcuni in situazioni competitive. Le vendite del campo segnano le prime offerte di funzionalità per ogni scrittore.

Dal 4 novembre al 6 dicembre 2019, sei scrittrici hanno partecipato a una stanza degli scrittori incentrata sul genere azione. Iniziando nella maggior parte dei casi con non più di una logline o di un titolo, gli autori hanno collaborato guidati da Hodson Exports, LuckyChap Entertainment e oratori ospiti per aiutare a sviluppare la storia e proposte per le loro idee. In una settimana, 5 lungometraggi sono stati portati in tournée in città per i principali acquirenti.

Hodson Exports e LuckyChap Entertainment sono associati per produrre ogni progetto.

“La sala degli scrittori è stata un’esperienza incredibile e non potremmo essere più orgogliosi di tutto ciò che gli autori hanno realizzato”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta Hodson Exports e LuckyChap. “Hanno lavorato instancabilmente durante il programma per sviluppare le loro presentazioni e vedere come quelle idee risuonavano con gli acquirenti e i collaboratori. Siamo così entusiasti di sostenere questi scrittori mentre si imbarcano nel loro primo lavoro in studio.”

Le sei scrittirici selezionate per il programma Lucky Exports Pitch includono Sue Chung, Charmaine DeGraté, Eileen Jones, Faith Liu, Dagny Looper e Maria Sten. Ogni progetto è descritto di seguito.

Chung ha scritto Sanctuary, che è stato acquistato per la distribuzione dalla Universal. Il film è un crudo thriller d’azione con una storia sull’immigrazione al centro.

Protege di DeGraté è un thriller corale di spionaggio, che è in trattative per essere acquisito da Thunder Road.

Highwayman è scritto da Jones ed è in fase di sviluppo come lungometraggio alla New Line. Il film è un western ad alto numero di ottani al culmine della corsa all’oro in California.

Liu ha scritto Grinders, una storia teen slasher incentrata su un gruppo di ragazzi del college di bio-hacking. Il concept è in fase di sviluppo ed è stato acquisita per la distribuzione da Sony con la partecipazione anche di Blumhouse.

Looper ha scritto Hijacked, che è in fase di sviluppo come lungometraggio alla Warner Bros. Il film è una commedia romantica d’azione su un matrimonio in una nave da crociera che va terribilmente storto.

Sten sta sviluppando Legacy, una serie in fase di sviluppo di genere drama, ad alto concept e ambientato nel ventre criminale di New Orleans.

