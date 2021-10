Lucy Lawless pensa che il licenziamento di Gina Carano abbia ucciso la sua possibilità di essere in Star Wars

Lucy Lawless ha rivelato di essere pronta per un ruolo in un progetto di Star Wars e sospetta di non averlo ottenuto a causa della rimozione di Gina Carano.

Dopo che Lucasfilm ha rimosso Gina Carano da The Mandalorian, molti fan online hanno visto Lucy Lawless come la scelta perfetta per sostituirla come Cara Dune. Tuttavia, secondo quanto riferito, Lucasfilm non sta cercando di rifondere Cara Dune per la prossima stagione di The Mandalorian.

Mentre parlava con Metro.co.uk, Lucy Lawless ha condiviso che era in trattative per apparire in un progetto di Star Wars, ma sospetta che il movimento per farle sostituire Gina Carano abbia ucciso le sue possibilità.

“Beh, ad essere onesti, stavo già discutendo di qualcosa su – non era The Mandalorian – qualcosa di affiliato a Star Wars. La cosa però mi ha sicuramente ferito in qualche modo, perché poi non potevano assumermi visto che sarebbe sembrato come un modo per assecondare… Sto solo speculando, non so niente, ma in qualche può essere perché se assecondano questo gruppo di fan, allora come potresti non assecondare anche l’altro gruppo? Sono diventata una questione politica e non ho avuto niente a che fare con la discussione. Ma è così che va il mondo, i fan volevano me per amore, e li ringrazio per questo. Non ci ho pensato da allora, quindi non mi ha dato alcun dolore, ma questo era il mio pensiero in quel momento, tipo: ‘ooh, questo mi farebbe sembrare la risultante di una mossa politica e non un’attrice’.”

