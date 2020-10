LudoSport da il via il corso online per diventare un maestro della Spada Laser!

La scuola internazionale di scherma con spada laser lancia il nuovo Corso Online. Un percorso completo per imparare a combattere direttamente da casa come un vero Maestro dell’iconica arma ispirata a Star Wars.

LudoSport, la scuola internazionale nata in Italia e dedicata alla scherma con spada laser, porta alla ribalta il combattimento sportivo con l’iconica arma ispirata a Star Wars attraverso LudoSport Evolve, il primo progetto di E-learning per permettere a chiunque di impararne i segreti anche da casa.

Il nuovo corso online è stato pensato per permettere a chiunque di scoprire e pratica una nuova, efficace e divertente alternativa per allenare destrezza, riflessi e precisione, decisive per duellare realmente come un vero Maestro delle trilogie cinematografiche. Il combattimento con la spada laser non è più solo nei film, ma è diventata uno vero e proprio sport per tutti da praticare direttamente a casa.

Dopo il grande successo del primo corso online, che ha insegnato ad oltre 400 nuovi allievi il primo stile di combattimento con la spada laser (ispirato al famosissimo Shii-cho), Ludosport Evolve si appresta a lanciare il secondo corso incentrato sulle tecniche del cosiddetto Brandeggio: un allenamento mirato a portare l’aspirante combattente a dominare la propria spada migliorando le sue performance fisiche e la propria coordinazione, permettendogli così di raggiungere alti livelli di controllo e sicurezza fino a realizzare veri e propri virtuosismi.

“Per un atleta il brandeggio è una forma di allenamento che mira a migliorare la confidenza con la spada” – Spiega Gianluca Longo, Founder e Maestro LudoSport – “È una pratica integrativa alle tecniche schermistiche che porta l’atleta ad acquisire il pieno controllo delle leve e dei bilanciamenti e a padroneggiare le forze che governano la dinamica del movimento. Il brandeggio inoltre è un’intensa attività aerobica consigliata anche per chi vuole tenersi in forma, praticando uno sport ispirato ai combattimenti con la spada laser dell’omonima saga cinematografica”.

Qui sotto il video di presentazione:

LudoSport Evolve: dalle accademie di tutto il mondo fino al world wide web

L’esperienza del Light Saber Combat sportivo di LudoSport approda in formato E-learning ad inizio 2020 con il progetto LudoSport Evolve. Con il primo percorso di Forma 1, LudoSport ha aperto virtualmente le sue classi, proponendo una serie di corsi online nati dalla collaborazione con l’attore e regista Eugenio Di Fraia, uno dei primi allievi e attualmente Tecnico di brandeggio di questa nuova disciplina. Eugenio, grazie alla diretta collaborazione con i Maestri fondatori di Ludosport, ha diretto la produzione e prestato la sua professionalità trasformandosi in Dante, una guida virtuale esperta e coinvolgente capace di trascinare i nuovi allievi nel mondo del combattimento sportivo con la spada laser.

Grazie ai corsi Online di LudoSport Evolve sportivi e appassionati di ogni genere potranno conoscere e avvicinarsi al combattimento con la spada laser, una nuova esperienza sportiva che permette di allenare e potenziare fisico e mente praticando tecniche di spada uniche e sorprendenti.

LudoSport è la prima scuola di combattimento sportivo con spada laser, uno sport che permette di allenare e potenziare fisico e mente praticando tecniche di spada uniche e sorprendenti. Nasce in Italia (a Milano) nel 2006 per poi diffondersi in oltre 10 Paesi e oltre 50 città in tutto il mondo. Con oltre 4500 praticanti, tornei nazionali e mondiali, rappresenta oggi una vera e propria istituzione sportiva che, attraverso uno strumento ispirato ad una delle armi più iconiche del cinema, insegna a combattere realmente applicando tecniche codificate ed apprezzate, tanto per rigore che per completezza, sia dai fan della saga cinematografica, sia da praticanti di arti marziali e scherma, grazie alla complessità e alla varietà di movimenti che caratterizzano i 9 stili insegnati nelle accademie LudoSport.

Dagli allenamenti indoor ai tornei mondiali: come funziona LudoSport Evolve

Il nuovo corso online di “Brandeggio base” (https://ludosportevolve.thinkific.com/pages/brandeggio-corso-online-spada-laser) è costituito da una serie di esercizi progressivi e guidati che mirano a portare il praticante al dominio della propria spada e del proprio corpo.

Grazie ad una nuova spettacolare e divertente esperienza di allenamento, il praticante potrà migliorare la propria performance fisica e la propria coordinazione direttamente da casa sua, acquisendo al contempo un alto livello di manualità con la spada che lo porterà a perfezionare le proprie performance grazie a movimenti più fluidi, efficaci e coordinati che troveranno applicazione indipendentemente dallo sport praticato.

Ogni corso è costituito da teoria alternata a pratica, così da permettere ai nuovi allievi di eseguire e perfezionare le tecniche e movimenti appresi, il tutto con l’accompagnamento musicale dell’energica colonna sonora realizzata appositamente dal compositore Angelo Marrone. Le lezioni sono state pensate per essere fruibili a livello internazionale da una vasta community.

Coloro che seguiranno i corsi online di LudoSport Evolve avranno inoltre l’opportunità di entrare a far parte della grande comunità sportiva internazionale LudoSport, sempre pronta ad accogliere nuovi atleti ed appassionati.

Una volta terminato il Corso Online, l’allievo riceverà un certificato di completamento che gli permetterà di chiedere l’abilitazione e l’accesso alle competizioni presso l’accademia LudoSport accreditata più vicina a lui, così da poter iniziare a mettersi in gioco fisicamente nelle competizioni ufficiali per competere con altri atleti da tutta Italia e da tutto il mondo.

Dove trovare il corso online di Brandeggio

Il corso Online di Brandeggio è su Udemy con più di 160 lezioni complete. La pagina ufficiale del corso è disponibile a questo LINK (https://ludosportevolve.thinkific.com/pages/brandeggio-corso-online-spada-laser).

Mi piace: Mi piace Caricamento...