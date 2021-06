L’UE si prepara ad agire contro la quantità “sproporzionata” di contenuti televisivi e cinematografici britannici

L’UE si prepara ad agire contro la quantità “sproporzionata” di contenuti televisivi e cinematografici britannici mostrati in Europa sulla scia della Brexit, in un duro colpo all’industria dell’intrattenimento britannica e al “soft power” del Paese all’estero.

Il Regno Unito è il più grande produttore europeo di programmi televisivi e cinematografici, sostenuto da 1,4 miliardi di sterline dalla vendita di diritti internazionali, ma il suo dominio è stato descritto come una minaccia alla “diversità culturale” dell’Europa in un documento interno all’UE visto dal Guardian.

È probabile che la questione si unisca a un elenco di punti ad alta tensione nelle relazioni UE-Regno Unito da quando il paese ha lasciato il mercato unico e l’unione doganale, comprese le controversie sulla vendita di salsicce britanniche nell’Irlanda del Nord e il rilascio di licenze nelle zone di pesca, che ha portato all’invio di motovedette della Royal Navy a Jersey all’inizio di quest’anno.

L’obiettivo di Bruxelles questa volta è continuare a definire i programmi ei film britannici come “opere europee”.

Secondo la direttiva dell’UE sui servizi dei media audiovisivi, la maggior parte del tempo di trasmissione deve essere assegnata a tali contenuti europei sulla televisione terrestre, e deve costituire almeno il 30% del numero di titoli su piattaforme di video on demand (VOD) come Netflix e Amazon.

Paesi come la Francia sono andati oltre, fissando una quota del 60% per le opere europee in VOD e chiedendo che il 15% del fatturato delle piattaforme venga speso nella produzione di opere audiovisive e cinematografiche europee.

Secondo un documento dell’UE presentato ai diplomatici l’8 giugno, “dopo Brexit” si ritiene che l’inclusione di contenuti britannici in tali quote abbia portato a quella che è stata descritta come una quantità “sproporzionata” di programmazione britannica sulla televisione europea.

“L’elevata disponibilità di contenuti britannici nei servizi di video on demand, nonché i privilegi concessi dalla qualifica ad opere europee, possono comportare una presenza sproporzionata di contenuti britannici all’interno della quota europea di video on demand, e ostacolare una più ampia varietà di opere europee (anche da paesi più piccoli o da lingue meno parlate)”, si legge in un documento distribuito tra gli Stati membri. “Pertanto la sproporzione può incidere sul raggiungimento degli obiettivi di promozione delle opere europee, e sulla diversità culturale prevista dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi.”

La Commissione europea è stata incaricata di avviare uno studio di impatto sul rischio per la “diversità culturale” dell’UE a causa dalla programmazione britannica, che secondo fonti diplomatiche sarebbe un primo passo verso un’azione per limitare i privilegi concessi ai contenuti del Regno Unito.

I dati del settore hanno affermato che una mossa per definire i contenuti del Regno Unito come qualcosa di diverso da quelli europei, portando a una perdita di quote di mercato, colpirebbe particolarmente la scena britannica, poiché la prevendita dei diritti internazionali di spettacoli come Downton Abbey e The Crown è stata spesso la base sulla quale sono stati in grado di entrare in produzione.

Adam Minns, direttore esecutivo della Commercial Broadcasters Association (COBA), ha dichiarato: “La vendita dei diritti di proprietà intellettuale internazionale ai programmi britannici è diventata una parte cruciale del finanziamento della produzione in determinati generi, come il dramma. Perdere l’accesso a una parte sostanziale dei mercati dell’UE sarebbe un duro colpo per il settore televisivo del Regno Unito”.

La vendita dei diritti internazionali ai canali europei e alle piattaforme VOD ha fruttato all’industria televisiva britannica 490 milioni di sterline nel 2019-20, rendendolo il secondo mercato più grande dopo gli Stati Uniti.

Secondo il documento trapelato dell’UE, intitolato “La presenza sproporzionata di contenuti del Regno Unito nella quota VOD europea e gli effetti sulla circolazione e la promozione di diverse opere europee”, si ritiene necessario che il blocco riesamini la “presenza di contenuti del Regno Unito in all’indomani della Brexit”.

“Le preoccupazioni riguardano l’impatto della Brexit sul settore della produzione audiovisiva nell’Unione europea poiché, secondo l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, il Regno Unito fornisce metà della presenza di contenuti televisivi europei di VOD in Europa, e le opere del Regno Unito sono le più attivamente promosse su VOD, mentre la quota più bassa di spot promozionali nell’UE27 si trova anche nel Regno Unito”, afferma il giornale. “Sebbene il Regno Unito sia ora un paese estraneo all’Unione europea, i suoi contenuti audiovisivi si qualificano ancora come ‘opere europee’ secondo la definizione fornita dalla direttiva AVMS, poiché la definizione continua a fare riferimento alla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d’Europa, di cui il Regno Unito resta parte.”

Si è a lungo temuto nel settore che l’UE avrebbe cercato di minare il dominio del Regno Unito nel mercato audiovisivo una volta che il paese avesse lasciato il blocco. Il governo era stato ripetutamente avvertito del rischio per l’industria cinematografica britannica.

Fonti del settore hanno affermato di aver creduto che fosse una questione di “quando, non di se”. Fonti dell’UE hanno suggerito che l’iniziativa sarà probabilmente portata avanti dalla Francia, quando assumerà la presidenza di turno dell’Unione a gennaio, con il sostegno di Spagna, Grecia, Italia e Austria. Un portavoce del governo britannico ha dichiarato:

“Il Regno Unito è orgoglioso di ospitare un’industria cinematografica e televisiva di livello mondiale, che intrattiene gli spettatori di tutto il mondo e che il governo ha sostenuto durante la pandemia, anche attraverso il programma di riavvio di film e TV. Lo status di opere europee continua ad applicarsi alle opere audiovisive originarie del Regno Unito, in quanto il Regno Unito è parte della Convenzione europea del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera (ECTT).”

