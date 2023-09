Luisa Ranieri scelta da Johnny Depp: il cast di “Modi” sempre più ricco di star italiane!

L’attesa è finita, amanti del cinema! Johnny Depp, l’icona di Hollywood che ha affascinato il mondo intero con i suoi ruoli leggendari, è tornato sotto i riflettori con un annuncio che farà tremare il mondo cinematografico. Dopo un silenzio di 25 anni dietro la macchina da presa, Depp sta dirigendo il biopic sensazionale su uno degli artisti più enigmatici di tutti i tempi: Amedeo Modigliani. Ma la sorpresa più grande di tutte è stata svelata martedì 26 settembre 2023: la protagonista di questo progetto epico è niente meno che l’affascinante e talentuosa Luisa Ranieri!

Luisa Ranieri, l’attrice e conduttrice napoletana, che ha incantato il pubblico con la sua bravura in film come “Napoli velata” e “È stata la mano di Dio,” è pronta per un’altra straordinaria interpretazione sotto la guida di Johnny Depp. Questo film promette di essere una vera esplosione di talento e passione per il cinema. E con la presenza di Luisa Ranieri, l’entusiasmo è alle stelle!

Chi condividerà il set con Luisa Ranieri?

Il cast di “Modì,” il film di Johnny Depp sulla vita travagliata di Amedeo Modigliani, è davvero un sogno che si avvera per gli amanti del cinema. Luisa Ranieri si cimenterà nella parte di Rosalie, una modella dell’epoca che ha ispirato numerosi artisti, compreso lo stesso Modigliani. Originaria di Picinisco di Valcomino, il suo personaggio sarà una figura centrale nelle 48 ore cruciali dell’artista, interpretato da Riccardo Scamarcio.

A destra, Al Pacino in “Profumo di Donna”

Ma ecco la sorpresa: sul set, Luisa Ranieri non sarà l’unica stella a brillare. Johnny Depp ha riunito un cast straordinario, che comprende Pierre Niney nei panni di uno dei colleghi bohémien di Modigliani e il leggendario Al Pacino, premio Oscar per “Profumo di Donna,” nel ruolo di Maurice Gangnat, un collezionista d’arte che cambierà il corso della vita dell’artista. Questo film promette di essere una vera esplosione di talento e dramma!

L’entusiasmo sfrenato della produzione per il film di Johnny Depp!

L’entusiasmo è alle stelle nella produzione del prossimo capolavoro cinematografico di Johnny Depp. Andrea Iervolino, Ceo del Gruppo Ilbe, ha annunciato con gioia l’ingresso di Luisa Ranieri nel cast, definendola una delle attrici più talentuose che l’Italia possa vantare, pronta a brillare a livello internazionale. Questo è solo l’inizio di ciò che promette di essere un film epico.

“Modì,” basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per lo schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, è destinato a diventare un evento imperdibile dell’anno. Nonostante non sia stata ancora annunciata una data di uscita, sappiamo con certezza che il mondo del cinema non vedrà l’ora di vedere questo straordinario cast in azione!