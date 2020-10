Luke Hemsworth rivela che gli piacerebbe interpretare Wolverine

Luke Hemsworth rivela che gli piacerebbe interpretare Wolverine . Fino ad ora, Hugh Jackman è stato maggiormente associato all’eroe Marvel, con giusta ragione vista che ha interpretato il personaggio dal 2000.

Anche se sarà difficile per un altro attore superare la performance di Jackman, Wolverine sarà probabilmente riavviato ad un certo punto. La Marvel ha acquisito il controllo dell’eroe con l’acquisizione da parte della Disney della 21st Century Fox lo scorso anno. Wolverine dovrebbe unirsi al Marvel Cinematic Universe insieme agli altri X-Men.

Almeno una star della Marvel, Mark Ruffalo, è convinto che Wolverine dovrebbe fare il proprio debutto nell’MCU il prima possibile, anche lanciando un film di squadra Hulk-Wolverine. Tuttavia, un altro, Joe Russo pensa che la Marvel dovrebbe aspettare.

Quando la compagnia deciderà di riavviare Wolverine, un attore dovrà essere scelto, e fra i vari fanta-casting c’è anche qualcuno che si è proposto per il ruolo. Parlando con Screen Rant del suo nuovo film, Death of Me, Hemsworth ha rivelato che stava pensando di interpretare un altro supereroe dopo il suo cameo in Thor: Ragnarok.

“Mi piacerebbe molto. Sono cresciuto con loro. Ho imparato a disegnare attraverso i fumetti, copiando i fumetti da quando avevo circa 10 anni. Spawn era un grande per me. E poi Batman: avrei combattuto Rob Pattinson per quel mantello. E Wolverine! Voglio dire, dai, passiamo oltre, diamolo ad un altro australiano. Dovrò farmi crescere un po’ di peli sul petto, ma sono pronto per Wolverine.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...