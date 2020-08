L’ultimo Blockbuster Video affitta il suo negozio come Airbnb durante la notte

L’ultimo negozio della catena Blockbuster Video sta provando qualcosa di nuovo: affittare il suo negozio come Airbnb durante la notte.

Il negozio Blockbuster Video a Bend, in Oregon, è diventato l’ultimo negozio rimasto nell’iconica catena di noleggio di video lo scorso anno quando gli ultimi negozi hanno trovato la loro chiusura, in Australia e in Alaska.

Ora ha messo a disposizione il proprio fondo per un pernottamento di tre notti (sfortunatamente solo per le persone del posto) dove i fortunati potranno affittare il negozio che è stato addobbato con un soggiorno dove gli ospiti possono guardare qualsiasi film che desiderano (purché il titolo non sia stato presente, ovviamente).

Gli ospiti dovranno mantenere il luogo relativamente ordinato e riavvolgere le cassette. L’anno scorso, Sandi Harding, il direttore generale della sede di Bend, ha reagito alla notizia che il suo negozio era l’ultimo, dicendo:

“Inizialmente, la mia reazione è stata di eccitazione e: ‘Oh mio Dio’. Era piuttosto eccitante sapere che eravamo sopravvissuti a tutti gli altri. Ma poi, non appena mi sono emozionato, ho anche capito che qualcuno sta perdendo il lavoro da qualche parte e che stiamo perdendo un altro negozio Blockbuster. Siamo rimasti solo noi, il che significa che siamo molto più vicini all’essere completamente scomparsi ed è così triste.”

Blockbuster Video era un gigante della vendita al dettaglio onnipresente negli anni ’90. Poi, nel 2000, i suoi dirigenti hanno rifiutato una partnership con una società emergente chiamata Netflix dopo che il suo CEO, Reed Hastings, si è offerto di gestire le operazioni online della catena. Hastings è stato “deriso dai dirigenti”, come diceva un rapporto.

Blockbuster ha raggiunto il picco nel 2004 con l’incredibile 9.094 negozi in tutto il mondo e poi è precipitato fino a dichiarare bancarotta nel 2010.

Mi piace: Mi piace Caricamento...