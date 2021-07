L’Uomo D’acciaio: David S. Goyer parla di una delle peggiori note di sceneggiatura che abbia mai ricevuto

Secondo lo scrittore di Man of Steel, David S. Goyer, una delle peggiori note di sceneggiatura che abbia mai ricevuto è stata fatta dai dirigenti della Warner Bros. durante la realizzazione del film in anteprima del DC Extended Universe.

Come forse uno dei principali appassionati di fumetti di Hollywood, Goyer ha ricevuto crediti per la storia da di tutto, dalla trilogia del Cavaliere Oscuro, Blade, a Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice. Lui e il lavoro del regista Zack Snyder su Man of Steel hanno lanciato il DCEU prima della sottoperformance della “Josstice League”.

La storia di Man of Steel è stata originariamente concepita da Goyer e Nolan mentre lavoravano a The Dark Knight Rises. Dopo aver lanciato l’idea di un Superman contemporaneo, Nolan ha scelto Snyder come regista, ha firmato come produttore e Goyer come sceneggiatore. In risposta al successo della trilogia del Cavaliere Oscuro , Man of Steel aderisce al materiale originale e tenta di radicarlo nella realtà, accentuando l’identità di Kal-El come rifugiato extraterrestre che trova il suo posto tra l’umanità.

Quando il generale Zod e gli kryptoniani sopravvissuti invadono la Terra, Superman è costretto a rivelarsi. Detto questo, le pennellate della storia delle origini di Superman, con cui anche gli spettatori più occasionali hanno familiarità, rimangono intatte.

In un’intervista con THR, Goyer ha discusso della sua lunga carriera e dell’aver dovuto affrontare un sacco di note di sceneggiatura da parte dei dirigenti. Oltre a una nota che ha ricevuto per mettere “meno magia” in un film di Doctor Strange che ha scritto quasi due decenni fa, a Goyer è stata proposta la peggior richiesta di revisione che abbia mai ricevuto.

Si scopre che quella nota ridicola proveniva dai dirigenti della WB riguardo al finale di Man of Steel, e fa sinceramente ridere.

“Una nota che ho ricevuto è stata su Man of Steel, dove il finale prevedeva che Superman utilizzasse la capsula in cui è arrivato da bambino per abbattere la nave del generale Zod. La nota che abbiamo ricevuto dallo studio diceva: ‘Devi cambiarlo’. Abbiamo chiesto perché e dissero: ‘Perché se Superman usa quel pod e viene distrutto mentre salva la città, come farà mai a tornare a casa su Krypton?’. C’è stata quindi una lunga pausa e abbiamo detto: ‘Krypton è esploso. Non avete visto i primi 30 minuti?!’.”

