L’Uomo Invisibile: Jason Blum e Leigh Whannell parlano della possibilità di far nascere un franchise

Dato il successo de L’Uomo Invisibile Jason Blum e il regista Leigh Whannell parlano della possibilità di far nascere un franchise.

Un paio di anni fa la Universal decise di creare un universo condiviso in stile Marvel Studios basato sui suoi celebri mostri quali l’Uomo Lupo, la Mummia, Frankenstein, ecc. Il progetto fallì miseramente dopo il terrificante (e non in senso positivo) La Mummia con Tom Cruise, ma, scollegato da tale defunto progetto, il regista Leigh Whannell e la Blumhouse hanno portato nelle sale una nuova trasposizione dell’Uomo invisibile, con Elisabeth Moss come protagonista.

Il film ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico, riuscendo anche ad incassare qualche soldo grazie alla messa in streaming in digitale in tutto al mondo, visto che il Coronavirus ha impedito al film di uscire in tutte le sale del mondo. Un successo che ora sta facendo ronzare una terribile domande nella testa della Blumhouse e della Universal: ‘quanti altri soldi ci possiamo fare da questo film?’.

Durante una recente intervista a Leigh Whannell, è stato chiesto al regista se avesse qualche piano per un franchise che partisse proprio dal suo L’Uomo Invisibile:

Beh, dirò questo, non penso mai – e questo Jason [Blum] lo sa bene – ai sequel quando faccio un film perché è già difficile fare un buon film, quindi penso che è un compito impossibile iniziare a pensare a quello che può nascere dal progetto. E ho fatto film che hanno dato vita a tanti sequel, ho scritto il primo Saw e Insidious, quindi probabilmente, per lo spettatore, sembrerà che penso sempre in termini di franchise, ma in realtà non lo faccio mai. Mai, mai e poi mai. È così e basta. Quindi non lo so, ma so che Jason vuole sapere se andrò in una precisa direzione.

Inoltre, anche lo stesso Blum ha ampiamente commentato la questione:

Sì, chiedo a Leigh ogni giorno su che strada crede di poter proseguire. Ogni giorni, e non ricevo mai una risposta precisa. La mia filosofia riguardante i sequel riguarda il primo film, dico sempre ai registi di fare l’esatto opposto di quello che gli suggerisci. Devi fare sol un grande film e non preoccuparti di chi muore, di cosa succede, della mitologia. È già abbastanza difficile fare un buon film senza dover pensare a cosa può esserci dopo. Se saremo abbastanza fortunati da avere un grande successo e il regista originale vuole estendere la storia, allora non sono nato ieri, perché se stai facendo un secondo film è come se ne stessi già facendo un terzo. Se stiamo realizzando un secondo, o anche un terzo, film chiedo sempre al regista di pensare un pochino di più all’universo del film. Ma per quanto riguard il primo, li incoraggio sempre a non farlo.

Inoltre, Blum continua dicendo:

E Leigh, non voglio parlare per lui, ma credo che una delle grandi virtù di Leigh come artista è che… è veramente tanto concentrato… su cos’è una grande storia, su cos’è un forte dramma. La paura rientra perfettamente in tutto ciò, ma credo che sia uno scrittore prima di tutto, e lo supporto appieno, perché senza una buona storia, non importa cosa stai pianificando o pensando, come come il pubblico lo percepirà, il film non funzionerà.

L’Uomo Invisibile (The Invisible Man) è un film del 2020, scritto e diretto da Leigh Whannell, tratto dall’omonimo romanzo di H.G. Wells, e con Jason Blum e Kylie Du Fresne come produttori.

La fotografia è a cura di Stefan Duscio, mentre la colonna sonora è stata composta da Benjamin Wallfisch.

Nel cast Elisabeth Moss (Cecilia “Cee” Kass), Oliver Jackson-Cohen (Adrian Griffin), Aldis Hodge (James Lanier) e Storm Reid (Syndey Lanier).

