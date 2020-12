LUPIN: ecco il trailer della serie Netflix con Omar Sy

Dopo un breve teaser pubblicato tempo fa, oggi Netflix ha rilasciato il primo trailer della serie intitolata LUPIN, con protagonista l’attore Omar Sy, nel ruolo da protagonista. Stando alle info le puntate verranno caricate su Netflix a partire dall’8 gennaio 2021.

Potete vederlo qui sotto:

“Immagina di ereditare un tesoro. E’ quello che mi è successo”, dichiara l’attore nei primi secondi prima di mettersi in testa un basco che sarà probabilmente il segno distintivo di Assane Diop, ladro gentiluomo del XXI secolo ed eroe di questa serie.

“Quando ero piccolo, ho ereditato una fortuna. Un bel giorno, qualcuno è entrato nella mia vita e mi ha lasciato tutto quello che ho. Ricchezze incredibili, risorse inesauribili e molte vite da godere. Ho ereditato un libro che è molto più di una storia”, continua, passando da un abito a un completo di tuta e giacca da marinaio. Perché come ha sottolineato Omar Sy a metà dicembre, “Arsène Lupin è cambiato” in “questo adattamento moderno e inaspettato” delle avventure create da Maurice Leblanc. Quindi niente più cappello a cilindro e mantello, il tutto lascia il posto alle sneakers.

Creata da George Kay (Criminal, Killing Eve) in collaborazione con François Uzan (Family Business), la serie sarà composta da dieci episodi divisi in due parti. La prima parte, intitolata All’ombra di Arsène, sarà diretta da Louis Leterrier (tre episodi) e Marcela Said (due episodi).

Per affiancare Omar Sy, la produzione ha chiamato Hervé Pierre della Comédie Française, Nicole Garcia (The one you believe), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (The New Pope), Antoine Gouy (Budapest), Shirine Boutella (Papicha) e Soufiane Guerrab (Vita scolastica).

