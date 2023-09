Lupin: svelato il trailer mozzafiato della terza stagione con Omar Sy!

Lupin è tornato, e questa volta la sua astuzia è pronta a sconvolgere il mondo dello streaming! Netflix ha finalmente rilasciato il tanto atteso trailer della terza parte della serie, un progetto che ha messo in primo piano la stella indiscussa Omar Sy. Se eri affascinato dalla genialità criminale di Assane Diop, il gentiluomo più ricercato della Francia, allora preparati a rimanere incollato allo schermo a partire dal 5 ottobre, quando questa nuova stagione diventerà disponibile in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo.

In questi nuovi 7 episodi, il carismatico Omar Sy torna a indossare i panni di Assane Diop, affiancato da un cast stellare che include Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Creato da George Kay in collaborazione con François Uzan, il progetto è diretto da un trio di talentuosi registi: Ludovic Bernard, Podz (alias di Daniel Grou) e Xavier Gens, con la produzione affidata alla rinomata casa di produzione Gaumont.

Ma cosa ci riserva Assane in questa nuova avventura? La sinossi dei nuovi episodi ci svela un Assane in clandestinità, costretto a vivere lontano dalla sua amata moglie e dal figlio. Le sofferenze che lui stesso ha causato lo spingono a ritornare a Parigi con una proposta folle: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Tuttavia, gli spettri del passato sono sempre in agguato dietro l’angolo, e un ritorno inatteso minaccerà di sconvolgere i suoi piani. Prepapratevi per una stagione carica di colpi di scena, intrighi e inganni da parte del maestro Lupin!

Lupin: la leggenda del geniale borseggiatore che ha affascinato il mondo

Dietro ogni grande storia di ladri c’è una mente brillante, e nessuna storia incarna questa verità più di quella di Arsène Lupin, il leggendario borseggiatore il cui nome è diventato sinonimo di genialità criminale. La saga di Lupin affonda le radici in un passato lontano, ma il suo fascino e l’ispirazione che ha suscitato nel mondo dell’intrattenimento sono ancora vivi e pulsanti.

Arsène Lupin è stato creato dallo scrittore francese Maurice Leblanc alla fine del XIX secolo, e sin da subito ha conquistato i cuori e le menti di lettori di tutto il mondo. La sua abilità nel risolvere intricati enigmi e rubare ai ricchi per dare ai poveri lo ha reso un’icona del crimine glamour. La sua figura ha ispirato innumerevoli adattamenti, ma nessuno ha portato Arsène Lupin in vita in modo più memorabile di Omar Sy nella serie televisiva di Netflix.

Da gentiluomo ricercato a eroe moderno, Lupin è una figura intramontabile che continua a sedurre il pubblico con il suo spirito affascinante e la sua astuzia senza pari. La sua leggenda vive attraverso ogni nuova stagione della serie e attraverso ogni spettatore che si lascia coinvolgere dal suo fascino criminale. E ora, con l’arrivo della terza parte, siamo tutti pronti a immergerci nuovamente nella magia di Lupin!