M. Son Of The Century: Luca Marinelli sarà Benito Mussolini nella serie di Joe Wright

L’attore Luca Marinelli, che è stato visto di recente come vincitore del Premio della giuria a Cannes per The Eight Mountains, interpreterà Benito Mussolini nella prossima serie di Joe Wright, M. Son Of The Century.

Le riprese del dramma in otto parti, basato sul bestseller dello storico e scrittore italiano Antonio Scurati, che racconta l’ascesa del dittatore fascista, inizieranno negli studi di Cinecittà di Roma questa settimana.

Il casting è stato annunciato martedì durante una presentazione del dramma alla Festa del Cinema di Roma.

Il suo ruolo più recente è stato nel film drammatico del regista belga Felix van Groeningen e Charlotte Vandemeersch, The Eight Mountains, sull’amicizia di una vita di due amici di diversa estrazione sullo sfondo di una remota valle di montagna.

M. Son of the Century è prodotto da Sky Studios e Lorenzo Mieli presso The Apartment Pictures, società di Fremantle, con sede a Roma, in collaborazione con la mini-major francese Pathé.

La serie seguirà il periodo dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento in seguito all’assassinio del deputato Giacomo Matteotti nel 1925.

Mi piace: Mi piace Caricamento...