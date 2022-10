M3GAN: ecco il il primo trailer che rivela il first-look all’ultima bambola assassina creata da James Wan

È arrivato il primo trailer di M3GAN, che rivela un first-look all’ultima bambola assassina creata da James Wan.

Il film horror di fantascienza segue un brillante ingegnere di robotica di un’azienda di giocattoli di nome Gemma (interpretata da Allison Williams di Get Out) che usa l’intelligenza artificiale per costruire una bambola realistica progettata per essere la migliore amica di un bambino. Dopo che Gemma ottiene inaspettatamente la custodia di sua nipote orfana, Cady (interpretata da Violet McGraw del dottor Sleep), prende il prototipo di M3GAN per aiutarla con gli aspetti della genitorialità.

Il film horror è una collaborazione tra Blumhouse Productions e Atomic Monster Productions di Wan, ma sarà distribuito dalla Universal. Wan, noto come il creatore dei franchise di Saw, Insidious e The Conjuring, ha realizzato la storia di M3GAN insieme ad Akela Cooper di Malignant con il regista di Housebound, Gerard Johnstone.

All’inizio di quest’anno, il primo footage di M3GAN è stato proiettato al CinemaCon al pubblico presente. Ora, il primo sguardo completo al film horror è visionabile da tutti.

Potete vedrlo qui sotto:

