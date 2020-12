Ma Rainey’s Black Bottom: una nuova clip in attesa dell’uscita del film Netflix con Chadwick Boseman

Netflix ha rilasciato un primo sguardo esclusivo all’ultimo film di Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom.

L’account di Strong Black Lead ha rilasciato oggi una clip che mostra la performance di Viola Davis nei panni di Ma Rainey. I fan hanno atteso con impazienza questa pellicola, prima che la notizia della prematura scomparsa di Boseman arrivasse sul web all’inizio di quest’anno. Ora, il film sta attirando il buzz della stagione dei premi, soprattutto per il fatto che la star purtroppo è morta di recente.

Netflix sa di avere una patata bollente tra le mani e ha acceso i riflettori su questo progetto. Molte persone sono entusiaste di vedere Davis e Boseman condividere lo schermo. L’attrice stessa ha esaltato la sua performance, quindi questo dettaglio sarà qualcosa da analizzare per bene.

Qui sotto potete vedere l’anteprima:

EXCLUSIVE FIRST LOOK: Viola Davis as Ma Rainey in Ma Rainey's Black Bottom. Viola completely embodies the aptly named "Mother of the Blues" in this scene. Ma Rainey's Black Bottom will premiere December 18 globally on Netflix. pic.twitter.com/PtXlJCpHHC — Strong Black Lead (@strongblacklead) December 2, 2020

In termini di prospettive, Ma Rainey’s Black Bottom ha molto da offrire. L’ultima volta che un’opera di August Wilson è stata adattata in un lungometraggio, Fences del 2016, ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Uno di quelli si è persino tradotto in una vittoria per Davis.

Alcuni si chiedono se questo potrebbe portare a una nomina postuma per Boseman, che, per quanto tragico, sarebbe anche un modo appropriato per onorare la sua ultima performance. Dipenderà da come andrà la stagione dei premi.

A parte questo, però, Ma Rainey’s Black Bottom attirerà molta attenzione già solo per la presenza di Boseman. È ancora difficile credere che non ci saranno nuove interpretazioni performance lui oltre a questo film, quindi molti spettatori si spera che coglieranno l’occasione per apprezzare ciò che offrirà questo film.

In qualche modo, è anche giusto che Ma Rainey’s Black Bottom, una storia Black in tutto e per tutto, sia l’ultimo film di Boseman, dal momento che ha trascorso gran parte della sua carriera elevando le voci nere. Per coloro a cui manca Boseman, avranno la possibilità di rivederlo giusto in tempo per le vacanze, quando il Ma Rainey’s Black Bottom sarà presentato in anteprima a dicembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...