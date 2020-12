Ma Rainey’s Black Bottom: Viola Davis ritiene che Chadwick Boseman verrà ricordato come un eroe

La star di Ma Rainey’s Black Bottom, Viola Davis, dice che Chadwick Boseman sarà ricordato come un eroe.

Mentre il film di Netflix sarà l’ultimo film dell’attore Black Panther, sappiamo che in quel momento l’interprete ha condiviso il riflettore con una leggenda a pieno titolo. Nessuno che ha lavorato con Boseman ha avuto una parola negativa da dire su di lui. Essere così amati è difficile da vedere in altre star, ma il re T’Challa è riuscito nell’impresa.

Non dovrebbe sorprendere il fatto che Viola Davis abbia parlare positivamente a The Guardian dell’impatto che ha avuto. L’attore Ha anche interpretato molte grandi figure nel corso della storia, quindi la sua eredità va anche oltre il Wakanda Forever. Non c’è dubbio che le emozioni saranno alte quando Ma Rainey’s Black Bottom arriverà su Netflix il 18 dicembre. Le persone si stanno ancora abituando all’idea che un eroe della vita reale sia morto prima così all’improvviso.

“Penso che sarà ricordato come un eroe”, dice Davis. “C’è una parte del pubblico che lo assocerà a Black Panther; io no Lo associo alla sua autenticità, soprattutto in una professione che a volte può risucchiarti. Era una persona che viveva una vita più grande. Penso che la sua eredità, il suo lavoro, la sua integrità influenzeranno le generazioni a venire.”

In termini di prospettive, Ma Rainey’s Black Bottom ha molto da offrire. L’ultima volta che un’opera di August Wilson è stata adattata in un lungometraggio, Fences del 2016, ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Uno di quelli si è persino tradotto in una vittoria per Davis.

Alcuni si chiedono se questo potrebbe portare a una nomina postuma per Boseman, che, per quanto tragico, sarebbe anche un modo appropriato per onorare la sua ultima performance. Dipenderà da come andrà la stagione dei premi.

A parte questo, però, Ma Rainey’s Black Bottom attirerà molta attenzione già solo per la presenza di Boseman. È ancora difficile credere che non ci saranno nuove interpretazioni performance lui oltre a questo film, quindi molti spettatori si spera che coglieranno l’occasione per apprezzare ciò che offrirà questo film.

In qualche modo, è anche giusto che Ma Rainey’s Black Bottom, una storia Black in tutto e per tutto, sia l’ultimo film di Boseman, dal momento che ha trascorso gran parte della sua carriera elevando le voci nere. Per coloro a cui manca Boseman, avranno la possibilità di rivederlo giusto in tempo per le vacanze, quando il Ma Rainey’s Black Bottom sarà presentato in anteprima a dicembre.

