Mad Max: nuovi dettagli sul sequel tra cast e storia

C’è ancora un certo mistero intorno al quello che dovrebbe essere il prossimo film di Mad Max, e quest’oggi vi riportiamo nuovi dettagli tra cast e la storia che dovrebbe raccontare questo sequel.

Mad Max: Fury Road è stato un successo su tutti i fronti, considerato da molti, tra cui anche Edgar Wright, come uno dei migliori film d’azione di tutti i tempi ed uno dei film più belli degli ultimi vent’anni, tanto da domincare agli Oscar del 2016 con sei vittorie.

Ciò nonostante, a distanza di ormai cinque anni dall’uscita del film ancora poco si sa del sequel sempre con George Miller alla regia e alla sceneggiatura. Qualche mese fa era stato confermato che si sarebbe trattato di un sequel vero e proprio, smentendo i rumor che volevano il prossimo film come un prequel / spin-off su Furiosa, il personaggio interpretato da Charlize Theron.

Quest’oggi però nuovi rumor arrivano a galla insieme a qualche conferma interessante.

Durante l’ultima puntata del podcast The Sneider Cut di Collider l’attore Yahya Abdul-Mateen II sembra esser entrato a far parte del cast del film, arrivando anche a confermare il rumor secondo cui il prossimo film su Mad Max possa essere un prequel ma non incentrato su Furiosa.

Si tratterebbe di un film ambientato un anno prima di Fury Road con protagonista il nostro Max Rockatansky, sempre interpretato dal grande Tom Hardy, che tornerà sul grande schermo con la a dir poco iconica Interceptor V8.

Ovviamente c’è veramente poco di confermato aldilà della presenza di Abdul-Mateen, e dovremo aspettare che Miller finisca di lavorare sul suo prossimo lungometraggio, Three thousands years of longing, prima di avere qualcosa di concreto.

Mad Max: The Wasteland non ha ancora una data d’uscita, per la regia di George Miller, su una sceneggiatura di Nick Lathouris e dello stesso Miller.

Nel cast per ora confermato solamente Tom Hardy come Max Rockatansky.

