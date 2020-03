Mad Max: un prequel su Furiosa si dice sia nelle prime fasi di sviluppo

Un prequel di Mad Max: Fury Road si dice sia nelle prime fasi di sviluppo con l’attore Yahya Abdul-Mateen II a bordo. La menzione della star di Candyman proviene dal podcast Sneider Cut di Collider, ma l’ospite ha avvertito di prendere il tutto cum grano salis.

George Miller ha ancora in programma di scrivere e dirigere il film. In questo momento, è impegnato con Three Thousand Years of Longing, quindi Mad Max dovrà aspettare fino a quando non sarà finita.

Secondo le speculazione, il progetto dovrebbe essere un prequel che seguirà il personaggio di Furiosa. C’è anche la possibilità che il film possa veder un’altra attrice nel ruolo che è stato di Charlize Theron. Un altro dettaglio che potrebbe dare credito a questi mormorii è il fatto che la star di Watchmen stia lavorando duramente per allenarsi prima di Matrix 4. Il film di Lana Wachowski è già in fase di riprese e contiene il tipo di grandi momenti d’azione che ci si potrebbe aspettare del prossimo capitolo di Mad Max.

Abdul-Mateen è già stato visto in Aquaman nei panni di Black Manta al momento in cui Watchmen venne girato. Ma il suo periodo come Cal Abar e in seguito il dott. Manhattan gli è servito davvero come un trampolino di lancio. Mantenere quel segreto per tutto quel tempo non è stato sicuramente facile, ma alla fine ha mostrato wuanto ne valesse la pena.

