Mad Max: un rumor lascia intendere George Miller sia pronto a girare il sequel

Con le questioni legali fuori questione, lo scrittore-regista George Miller è pronto a tornare nel mondo post-apocalittico di Mad Max, stando a quanto riportato da Omega Underground.

Come sapete, a dicembre Miller aveva confermato che era in lavorazione un nuovo film di Mad Max, e adesso pare gli sia stato ufficialmente dato il via libera per girare il nuovo film in Australia alla fine dell’autunno. Il ritorno di Tom Hardy come personaggio titolare non è stato ancora confermato.

Prima che la pre-produzione inizi, Miller dirigerà “Three Thousand Years of Longing”, con Idris Elba e Tilda Swinton, a partire da marzo.

Mad Max: Fury Road è il film più recente della serie, ma, nonostante le sue recensioni entusiastiche e il solido ritorno al botteghino, le controversie legali tra Miller e Warner Bros. hanno impedito che venisse prodotto un nuovo film.

Ovviamente, anche se la fonte si è rivelata abbastanza affidabile in passato riguardo le segnalazioni dell’inizio delle produzioni, è presto per poter dare conferma ufficiale.

