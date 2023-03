Madame Web: Sydney Sweeney interpreterà la Spider-Woman di Julia Carpenter?

Secondo un nuovo rapporto, Sydney Sweeney in Madame Web interpreterà la versione di Julia Carpenter di Spider-Woman.

Per coloro che non hanno familiarità con il personaggio dei fumetti, la Carpenter ha fatto il suo debutto per la prima volta nel fumetto originale di Secret Wars nel 1984. È stata oggetto di un esperimento che ha coinvolto il DNA di un ragno e di una pianta e questo l’ha portata a ottenere Spider-Abilità.

Il film in uscita, che fa parte dell’universo di Spider-Man di Sony, è interpretato anche da Dakota Johson, Emma Roberts, Isabel Merced e Adam Scott. Mentre molti dei dettagli su Madame Web rimangono voci, quelli riguardanti il ​​ruolo di Sweeney sono ora diventati più credibili, poco prima di essere confermati dalla stessa Sony.

L’insider del settore Jeff Sneider, cosa da prendere quindi con le pinze, avrebbe rivelato nuove informazioni sul ruolo di Sydney Sweeney in Madame Web di Sony Pictures.

Sneider ha sottolineato su The Hot Mic che gli è stato detto che l’attrice interpreterà “la seconda” Spider-Woman, conosciuta anche come Julia Carpenter. La notizia di Sweeney come Julia Carpenter è stata riportata per la prima volta da The Cosmic Circus nell’agosto del 2022.

Ovviamenter questa informazione non è stata confermata da Sony Pictures, quindi non c’è niente di certo.

