Madame Web: un disastro totale che affossa l’Universo Marvel.

Nel vasto e costellato universo cinematografico dei supereroi, il recente tentativo di dare vita al personaggio di Madame Web si rivela essere un inatteso disastro. La pellicola, che mirava a introdurre la prima “donna ragno” entro il celebre mondo di Spider-Man, inciampa rovinosamente a causa di una serie di errori fondamentali.

Il film, concepito con l’ambizione di espandere l’universo narrativo tessuto attorno a Spider-Man, fallisce nel fornire un’adeguata profondità di caratterizzazione al suo personaggio principale. Madame Web, che avrebbe dovuto rappresentare una figura emblematica di forza e indipendenza, si perde in un’intreccio narrativo che non rende giustizia al suo potenziale. La sceneggiatura si dimostra inadeguata, priva della necessaria attenzione verso quell’equilibrio tra azione e introspezione che ha reso memorabili altri esponenti del genere.

Al di là della caratterizzazione, anche la trama principale si rivela un’occasione mancata. La storia, che avrebbe dovuto gravitare attorno alla mitologia dell’iconico universo di Spider-Man, appare disconnessa, priva di quel senso di urgenza e di quelle sfumature che solitamente instillano vigore e pathos in simili narrazioni. L’assenza di un antagonista degno di questo nome e di un arcinemico che possa fungere da vero contrappeso al protagonista è un’ulteriore pecca che pesa notevolmente sul film.

Dal punto di vista visivo, invece di sfruttare le infinite possibilità offerte dalla tecnologia CGI per creare sequenze di azione mozzafiato, il film si arena in una mediocrità grafica che non fa onore né al materiale di origine né allo standard qualitativo a cui il pubblico è ormai abituato. La mancanza di scene spettacolari, che sono il sale della cinematografia supereroistica, lascia lo spettatore con un senso di insoddisfazione che nemmeno il più nostalgico appassionato di fumetti potrebbe ignorare.

Le performance degli attori, soffocate da una regia che non riesce a cogliere l’essenza del “supereroico”, diventano una mera formalità in un contesto che non premia il talento né concede spazio per una vera e propria espressione artistica. La direzione degli attori si rivela essere uno dei tanti tasselli mancanti in un puzzle che non riesce a comporsi in un’immagine coerente.

Infine, la colonna sonora, che in molti film del genere si erge a elemento catalizzatore di emozioni, in “Madame Web” non lascia un’impronta significativa, sfumando in una generica ambientazione sonora che non riesce a elevare le scene né a incutere quel sentimento epico che è solito accompagnare le gesta dei supereroi.

“Madame Web” non solo non aggiunge nulla di nuovo al genere, ma si colloca come un passo indietro nella rappresentazione di figure femminili empatiche e potenti nel mondo dei cinecomics. Un vero peccato, considerando l’importanza e l’attualità del tema. Gli appassionati, così come i neofiti, meritano di meglio: storie che possano ispirare, divertire e, perché no, incantare, grazie a un mix bilanciato di avventura, profondità e spettacolarità visiva.