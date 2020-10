Mahershala Ali rivela che la Marvel puntava a creare una serie su Blade prima del film

Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios, ha sorpreso i fan di tutto il mondo alla fine del panel 2019 del Comic-Con di San Diego, annunciando che era in lavorazione un nuovissimo film di Blade, con l’attore premio Oscar, Mahershala Ali.

La rivelazione è arrivata quando Ali è salito sul palco e ha indossato un cappello, mandando il pubblico in frenesia. Molti si chiedevano se la Marvel avrebbe mai introdotto Blade nel MCU, dato lo stile pieno di sangue e violenza del personaggio.

A quanto pare, la Marvel stava effettivamente lavorando per trasformare Blade in una serie TV, invece di metterlo sul grande schermo. Durante una recente intervista con il podcast The Tight Rope, Ali ha spiegato di essersi avvicinato alla Marvel per interpretare Blade in un film, ma che all’epoca lo studio stava parlando di uno show televisivo.

“Quindi, nel fare quello spettacolo, il giorno in cui è stato presentato per la prima volta mi sono rivolto al mio agente e ho detto: ‘Cosa stanno facendo con Blade?’. Perché continuavo a sentire che stavano cercando di trovare un modo per rifarlo, ed è stato eccitante per me entrare in quello spazio Marvel TV, ma per me l’obiettivo era sempre stato il cinema”, ha detto Ali. “Quindi, c’è stato questo lungo processo di cui parlavano, almeno nella divisione televisiva, volevano davvero renderlo un programma televisivo, ma non necessariamente, cercando di acquisire i diritti ancora, e qualcosa stava succedendo, quindi ci sono voluti un paio d’anni.”

Ali ha continuato dicendo che ha sempre sentito una connessione con Blade a causa di Wesley Snipes. All’inizio della sua vita, la gente diceva ad Ali che somigliava a Snipes.

“Per me, dato che stavano conversando per riportarlo in auge, era un desiderio e volevo essere considerato perché avevo sicuramente un legame, almeno nella mia mente, con Wesley Snipes. Pensando al liceo quando le persone scherzavano e dicevano che ci somigliavamo, e tutte queste cose”, ha aggiunto.

Inoltre, Ali ha sempre apprezzato il fatto che Blade sia una delle proprietà Marvel più oscure, a causa della sua mitologia con vampiri e toni horror. L’oscurità aiuta Blade a distinguersi dal resto dell’IP della Marvel.

“Mi piace il fatto che sia più cupo, è tutto in termini di tono, è un po’ più dark di altro, e quindi quell’elemento è stato attraente per me.”

