Making The Witcher: ecco il trailer dello speciale dietro le quinte della serie

A sorpresa Netflix ha rilasciato oggi “Making The Witcher”, uno speciale dietro le quinte di 32 minuti che dona uno sguardo unico a come la serie è stata sviluppata dalla piattaforma di streaming.

Come previsto, contiene interviste con artisti del calibro della showrunner Lauren S. Hissrich, dello stesso Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill ed altri.

In particolare, la produzione della seconda stagione è recentemente ripresa. Cavill ha anche condiviso uno sguardo alla sua nuova configurazione della sua parrucca e altri membri dell’equipaggio hanno mostrato le misure di prevenzione anti-coronavirus recentemente implementate per garantire il distanziamento sociale e simili ove possibile. Non è chiaro quando la nuova stagione potrebbe arrivare, quindi per ora lo speciale dovrà aiutare a stemperare l’aspettativa.

Potete vedere il trailer del BTS qui sotto:

Feast your eyes on the story behind the Continent. Watch Making The Witcher, now on @netflix. pic.twitter.com/80sVbYzigG — The Witcher (@witchernetflix) August 26, 2020

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

