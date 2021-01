Malcolm & Marie: ecco il trailer del film con Zendaya e John David Washington girato in quarantena

Zendaya e John David Washington nel loro avvincente dramma “Malcolm & Marie” sono follemente innamorati e adorano anche essere arrabbiati l’uno con l’altro, e nel primo trailer del film vediamo l’appassionata intensità di questi due amanti.

Il creatore di “Euphoria”, Sam Levinson, ha diretto Zendaya e Washington in “Malcolm & Marie”, esplorando non una storia d’amore ma una storia sull’amore, come spiega il trailer. Ma ciò che rende davvero unico il film è che è stato girato in segreto quest’estate in quarantena, con il cast e la troupe bloccati per due settimane in una bolla immobiliare per le riprese. E quel tempo bloccati insieme ha davvero fatto emergere la chimica tra loro due.

“Malcolm & Marie” è un appassionante dramma a due mani ambientato in una lunga serata. Ed è la storia di un regista (Washington) e della sua ragazza (Zendaya) che tornano a casa dopo una premiere celebrativa di un film molto atteso, quello che sarà sicuramente un imminente successo critico e finanziario. La serata però prende improvvisamente una svolta quando le rivelazioni sulle loro relazioni iniziano ad emergere, mettendo alla prova la forza del loro amore.

Qui sotto il trailer:

“Malcolm & Marie” è stato anche girato in un sorprendente bianco e nero dal direttore della fotografia Marcell Rev, progettato per catturare al meglio il dramma del personaggio, con Levinson che lo intendeva come un’ode ai classici romanzi di Hollywood e una “sincera espressione di fede” nel futuro del nero in bianco e nero.

Levinson ha scritto e diretto il film, e l’ha prodotto assieme a Zendaya e Washington, con Kevin Turen e Ashley Levinson. I produttori esecutivi del film sono Will Greenfield, Aaron L. Gilbert, Yariv Milchan, Michael Schaefer e Scott Mescudi.

“Malcolm & Marie” spera di essere un ritardatario nella corsa agli Oscar, e Netflix lo farà debuttare sul servizio di streaming il 5 febbraio.

