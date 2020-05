Malin Akerman di Watchmen ha rivelato di aver lottato durante la realizzazione del film di Zack Snyder.

L’attrice ha detto a Collider che c’era un sacco di peso associato all’atteso adattamento del fumetto, tuttavia, la Akerman non ha temuto la fanbase o percepito il peso di lavorare con un tale regista in quel modo.

Tutta la pressione del film veniva da dentro di lei. Stare accanto ad alcune delle persone di quel cast potrà non esser stato facile, ma ha fatto del suo meglio considerando le circostanze. È anche sorprendente che dopo un inizio molto bello della sua carriera, ci sarebbe la sensazione di essere un impostore su quel palco.

“Non so se ci fosse un progetto particolare. Penso che fosse solo una questione di tempo. Ma dirò che Watchmen è stato un grande cambiamento perché mi sono sentita fuori dalla mia comfort zone in quel momento”, ha detto Akerman al Collider Ladies Night. “Ho faticato molto perché era un film così grande e mi sentivo davvero come se non avessi idea di cosa stessi facendo. Non avevo alcuna formazione e stavo lavorando con questi favolosi attori di teatro che avevano avuto tutta la formazione del mondo. Sicuramente non mi sentivo degna di essere lì. Mi sentivo come se li avessi ingannati nello scegliermi.

Sai, c’erano molte cose che stavo attraversando, quindi è stato sicuramente un cambiamento, e ho detto: ‘Va bene, non posso più seguire il sentiero adesso. Devo iniziare a prendere decisioni circa cosa voglio imparare’, in quale direzione voglio andare, cosa mi piace in modo creativo, cosa trovo divertente? Voglio mettere il mio piede in avanti. Non voglio sentirmi in quella posizione in cui mi sento come se fossi l’anello più debole di una produzione. Quindi sì, probabilmente è stata una svolta.”