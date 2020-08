Mamoru Oshii e la lista dei suoi 50 film preferiti degli ultimi 50 anni

Il creatore di Ghost In The Shell, Mamoru Oshii, ha chiaramente un amore per i film considerando gli straordinari contributi che ha dato quando si tratta di lungometraggi nel mondo degli anime e non solo, tanto che il regista ha tenuto conto dei suoi film preferiti per decenni, uno per ogni anno!

Con il popolare anime che ha recentemente offerto al pubblico una versione nuova prodotta per Netflix intitolata “Ghost In the Shell: SAC_2045”, c’è ancora molto gas nel serbatoio quando si tratta delle avventure del Maggiore Kusanagi.

Ghost In The Shell, che ha debuttato nel 1995, rimane ancora uno dei più grandi film di sempre, e un’icona del mondo degli anime insieme a colossi come Akira e Your Name. Questo autunno, il film che mette in scena un entusiasmante futuro cyber-punk, sarà portato in Blu-Ray 4K, dando ai fan del film classico l’opportunità di viverlo nella massima definizione. Sebbene Ghost In The Shell: SAC_2045 sia stato recepito con opinioni contrastanti, ciò non ha impedito al servizio di streaming di rinnovarlo per una seconda stagione che si spera andrà oltre per placare l’appetito dei fan quando si tratta di anime.

L’account Twitter Otaku JP ha condiviso l’elenco dei film preferiti di Mamoru Oshii degli ultimi cinquant’anni, a partire dal 1968, che presenta film come Watchmen, Non è Un Paese Per Vecchi, Bastardi Senza Gloria, 2001: Odissea nello Spazio e dozzine di altri. A grande sorpresa, uno dei film che mancano da questa lista e che ci saremmo aspettati sarebbe stato presente è The Matrix.

1968: 2001: Odissea nello Spazio

1969: C’era una volta il West

1970: Il mucchio selvaggio

1971: La figlia di Ryan

1972: Cane di paglia

1973: Ultimo tango a Parigi

1974: Effetto notte

1975: Pastoral: To Die in the Country

1976: The Bullet Train

1977: Taxi Driver

1978: La croce di ferro

1979: L’invasione degli ultracorpi

1980: I guerrieri della notte

1981: I mastini della guerra

1982: Rocky Joe – L’ultimo round

1983: Blade Runner

1984: Tuono blu

1985: Paris, Texas

1986: Bumpkin Soup

1987: Velluto blu

1988: Il buio si avvicina

1989: Mobile Suit Gundam: Il contrattacco di Char

1990: Violent Cop

1991: Tremors

1992: Europa

1993: Le iene

1994: Punto di non ritorno

1995: Intervista col vampiro

1996: Se7en

1997: Bound

1998: L.A. Confidential

1999: Babe: maialino coraggioso

2000: Dead or Alive

2001: Snatch

2002: Black Hawk Down

2003: Il pianista

2004: Memorie di un assassino

2005: The Bourne Supremacy

2006: I figli degli uomini

2007: Non è un paese per vecchi

2008: Lasciami entrare

2009: Watchmen

2010: The Book of Eli

2011: Drive

2012: Zero Dark Thirty

2013: Solo dio perdona

2014: Fury

2015: Sicario

2016: Jason Bourne

2017: La forma dell’acqua

Qui sotto il tweet:

Mamoru Oshii publishes "Mamoru Oshii's 50 Years 50 Films". Starting in 1968, when he was in high school, he selected one film a year. The criteria is "this one if you watch right now" pic.twitter.com/MNWXqYVNhi — otakujp (@otakucalendarjp) August 8, 2020

