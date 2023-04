Mamoru Oshii parla della divisione netta che esiste ora fra anime commerciali e anime artistici

Il portale giapponese CINRA ha condotto un’intervista al regista Mamoru Oshii, attivo nell’industria degli anime dagli anni ’70.

Il regista ha condiviso una serie di opinioni sulla sua partecipazione al Niigata International Animated Film Festival del 2023, ma la cosa che ha catturato molto l’attenzione è stata la sua interpretazione dell’attuale industria degli anime.

Il regista Mamoru Oshii ha indicato come un problema la divisione dell’industria degli anime tra opere artistiche e commerciali. Perché si verifica questa divisione? Tanto per cominciare, c’è tanta differenza tra gli anime commerciali tradizionali e gli anime d’anima artistica quanto tra la musica pop e quella classica. Ragioni diverse, e persone diverse li realizzano. L’animazione di slancio artistico è iniziata in Europa ed è principalmente opera di singoli artisti o piccoli gruppi. E sebbene ci siano molte motivazioni per la produzione, l’idea di base è che le opere concentrate principalmente sull’arte non sono realizzate pensando al successo commerciale, ma con l’idea che l’artista esprima ciò che vuole.

Inoltre, molte delle opere sono di breve durata. Questo perché l’animazione per i lungometraggi è costosa, poiché i costi di produzione sono proporzionali alla durata del progetto. Un progetto anime commerciale richiede un minimo di 200 persone per una serie TV, mentre per un film ci sono più di 1.000 persone coinvolte e ci vogliono dai due ai tre anni interi, quindi in ogni caso ci vogliono milioni di dollari. A differenza dei manga, dei romanzi e della musica, gli anime commerciali non sono possibili solo perché qualche artista si sente ispirato.

Questi costi di produzione influiscono anche sul contenuto dei progetti anime, che sono fondamentalmente anime commerciali, cioè fatti solo per l’intrattenimento, quindi ci sono ragazze carine, guerra, robot, ecc. Descrivono insomma un mondo “pieno di violenza ed erotismo”. Anche se ci sono alcune storie drammatiche che fanno un po’ piangere, nel senso più ampio, tutti questi progetti anime sono “mondi di erotismo e violenza”.

“Queste non sono parole mie, ma qualcosa che ha detto il regista americano Samuel Fuller nella commedia di Godard, The Crazy Clown, e con cui mi identifico molto. Quando faccio serie anime e film, queste sono fondamentalmente le uniche due cose che faccio. Certo, a partire da lì può esserci una coscienza critica, qualcosa da dire sui tempi, premonizioni, critiche alla civiltà, questioni sull’esistenza umana, ecc., ma è chiaro che l’essenza del cinema commerciale è erotismo e violenza. Ecco perché alcune opere di intrattenimento di lunga durata hanno qualcosa da dire, ma ci sono anche opere che perseguono solo il principio del piacere, come molti con robot e sequenze d’azione. Ultimamente, prevedibile, non ci sono opere che dicono ‘non ho niente da dire, ma ce l’ho fatta’, e sembra che ogni opera abbia una sua asserzione. D’altra parte, l’arte è essa stessa un’espressione, quindi non c’è bisogno di insistere. Certo, ci sono artisti dell’animazione come Yuri Norstein che hanno qualcosa da dire.”

Oshii sensei poi ha parlato, più specificamente, di come “le produzioni di intrattenimento commerciale siano anche eventi sociali in sé”. Le produzioni di intrattenimento commerciale non possono prescindere dalla socialità quando l’obiettivo è raggiungere il maggior successo commerciale possibile. Proprio perché un’opera commerciale deve avere un background sociale, può avere un’affermazione e un tema. E siccome non ha senso preparare un progetto commerciale che non miri al profitto, deve stare sempre al passo con le tendenze del momento. Ciò influisce anche opere rispettate come Neon Genesis Evangelion, che sono progetti commerciali, hanno gli elementi per esserlo secondo Mamoru Oshii.

“Gli anime commerciali riguardano sempre la socialità e l’atemporalità. Ma l’animazione per scopi artistici non ha bisogno di questo. La differenza è netta, ed è per questo che oggi c’è una netta differenza tra ciò che chiamiamo ‘anime commerciale’ e ‘anime artistico’. E’ presente pure tra anime e live-action, o anime e manga. Non si tratta di una differenza di media media o di una differenza tra consumatori, si tratta di due cose completamente diverse l’una dall’altra.”

Vi siete mai chiesto perché il vostro film o anime preferito non è mai stato nominato per nessun premio rispettabile, chiede Mamoru Oshii per concludere questa parte dell’intervista.

“Abbiamo, ad esempio, gli Annie Awards o l’Annecy Animated Film Festival, ma quelli sono incentrati sull’animazione artistica. Una commedia a cui ho lavorato, “Jin-Roh: The Wolf Brigade”, di cui ero responsabile della storia e della sceneggiatura, è stata presentata ad Annecy, ma è arrivata lì perché includeva molti elementi letterari, e secondo me è arrivato a malapena. Se fosse stato un film di guerra o con sparatorie, non credo che l’avrebbero nemmeno preso in considerazione. Ecco perché Neon Genesis Evangelion o Mobile Suit Gundam non hanno alcuna possibilità in quel campo. Soprattutto in Europa, le animazioni prodotte per scopi artistici e non commerciali sono apprezzate di più.”

