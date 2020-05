Man of Steel: alcune curiosità sul film che ha dato inizio al DC Extended Universe

Grazie alla sua potenza devastante al chiaro faro di speranza che rappresenta, Superman è stato a lungo un personaggio difficile da adattare perfettamente, ma nel 2013 il regista Zack Snyder ha fatto del suo meglio per riportare la storia del supereroe sul grande schermo con Man of Steel.

È un film controverso sotto molti aspetti, in particolare per quanto riguarda gli eventi che si svolgono nel terzo atto, ma viene celebrata l’introduzione di Henry Cavill che indossa il mantello ed è certamente una rivisitazione epica della sua classica storia di origine. Quasi sette anni dopo la sua uscita, il film ha una sua legione di fan – ma anche quelle persone potrebbero non conoscere tutti i fatti e le storie interessanti dietro le quinte.

Con Zack Snyder che sta preparando uno speciale Watchparty dal vivo per Man of Steel questa settimana, abbiamo pensato di dare uno sguardo alla storia del film e mettere in evidenza alcune delle parti più interessanti della sua produzione, tutto basato su featurette, interviste e altro.

Nella realizzazione di Man of Steel, la crew si è trovata di fronte a una bizzarria riguardo il personaggio, ovvero il fatto che indossa una “S” dall’alfabeto latino sul petto, nonostante sia un alieno. Piuttosto che lasciare semplicemente che la stranezza esista, la produzione ha optato per fare qualcosa al riguardo, e nel processo ha finito per dare una definizione a quella lettera latina nella lingua dei kryptoniani.

Assumendo linguisti professionisti per aiutare nel processo, il lavoro è iniziato basandosi sull’idea che rende la “S” un simbolo di speranza, e da lì i professionisti hanno iniziato a creare un alfabeto completamente nuovo e una sintassi per la cultura aliena. Il lavoro è in primo piano nel design di produzione di Man of Steel per Krypton, poiché quelli che sembrano scarabocchi su tutte le pareti del pianeta sono in realtà varie frasi che possono essere tradotte da coloro che hanno familiarità con la lingua. Apparentemente c’era anche una sequenza in cui il Jor-El di Russell Crowe parlava kryptoniano, ma la scena è stata tagliata.

Con un sacco di storie da affrontare con il personaggio da adulto, Man Of Steel non presenta un’abbondanza di scene dell’infanzia di Clark Kent, con il pubblico che riceve semplicemente alcuni flashback in cui lotta per la prima volta con i suoi super-poteri, salva un gruppo di bambini in un autobus, e si astiene dall’accettare di alzare le mani contro dei bulli che lo minacciano.

Alla fin fine, questo è tutto ciò di cui il film ha bisogno, ma è ancor più degno di nota il fatto che c’è stata una sequenza che ha caratterizzato Clark come un bambino che veniva controllato da un medico.

Secondo lo sceneggiatore David Goyer, è stata girata una scena extra per Man of Steel che non ha trovato spazio nel taglio cinematografico del film con Jonathan e Martha Kent che portavano il loro nuovo figlio da un pediatra per un controllo. Nel tentativo di testare l’udito del bambino, il medico usa un dispositivo per emettere suoni direttamente nel suo orecchio e Clark finisce per piangere così forte che rompe i vetri e fa scattare gli allarmi dell auto. Inizialmente la scena si sarebbe svolta tra la nave kryptoniana che si schiantava sulla Terra e l’adulto Clark sul peschereccio, ma venne deciso che sarebbe stata “fuori posto” e fu rimossa.

Come dimostrato da molte, molte scene di Man of Steel, gli effetti visivi possono essere utilizzati per realizzare cose straordinarie nel cinema moderno – ma allo stesso tempo ci sono alcune cose che non possono essere catturate in modo completo e corretto sulla realtà di un computer. I green screen possono essere sorprendenti, ma non sono ancora un sostituto totale delle riprese in loco (a meno che tu non sia la Lucasfilm).

Questo è probabilmente il motivo per cui il tempo di Clark Kent sul peschereccio nel primo atto del film sembra così autentico, poiché mentre in origine c’erano piani per filmare quella sequenza in uno studio, Zack Snyder alla fine decise che sarebbe stato meglio girarlo su una vera barca.

Ciò portò al noleggio della Debbie Sue, come rivelato dalla featurette Journey of Discovery nel blu-ray di Man of Steel, una barca che salpò da Seattle all’isola di Vancouver per la produzione. Come bonus, si è scoperto che Henry Cavill era abbastanza abile nel destreggiarsi sul ponte di una barca, il che naturalmente ha reso l’intera esperienza molto più semplice.

Quando si tratta di eroi d’azione a torso nudo, la storia di Hollywood ha dimostrato una certa propensione a far togliere la virile peluria. È un’estensione delle sfortunate definizioni standardizzate di sensualità del settore – ma Henry Cavill ha deciso di prendere posizione per gli uomini di tutto il mondo nella realizzazione di Man of Steel. Combattendo contro l’idea che qualsiasi petto muscolare esposto dovesse essere perfettamente incerato, Cavill optò per una strada diversa con la sua versione di Superman, e aveva persino una storia proveniente da fumetto per aiutarlo a sostenere la sua causa.

Come spiegato da Henry Cavill nelle interviste, ha usato specificamente i disegni dell’iconica serie “Death Of Superman” nei fumetti per dimostrare il suo punto. Durante la sua battaglia con il mortale Doomsday, il costume di Supes viene strappato e sotto di esso puoi vedere che il kryptoniano ha un bel po’ di peli sul petto. Chiaramente è stato un argomento che Cavill ha vinto con le prove presenti nella pellicola.

