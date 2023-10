Mara Venier piazza un grande colpo: a Domenica In arriva l’iconica boy band anni ’90!

Domenica In, il celebre programma diretto e condotto da Mara Venier per Rai1, si appresta ad ospitare una band speciale nella sua settima puntata. Come riporta TvBlog, infatti, lo studio accoglierà i Take That, una delle più celebri boy band degli anni ’90.

I Take That a Domenica In: gran colpo di Mara Venier

Nell’attesa settima puntata, in onda domenica 29 ottobre 2023, Mara Venier accoglierà i Take That, una iconica boy band degli anni ’90. Con il loro talento e fascino, i Take That hanno rapito il cuore di migliaia di fan in tutto il mondo, incantandoli con i loro indimenticabili concerti. E adesso, proprio in occasione della pubblicazione del loro nuovo lavoro musicale, avremo l’opportunità di ammirarli sul palco di Domenica In.

L’album in uscita si intitola “This Life” e sarà disponibile a partire dal prossimo 24 novembre. Il primo singolo estratto, intitolato “Windows“, è già in rotazione e rappresenta la prima composizione originale del gruppo dopo oltre cinque anni di assenza. Questo pezzo è il biglietto da visita di “This Life” e promette di sorprendere e appassionare i fan di lunga data, così come di conquistare nuovi ascoltatori. L’ultimo album pubblicato dai Take That è stato “Wonderland” nel 2017, e l’attesa per il loro nuovo lavoro è aumentata in modo esponenziale da allora.

Mara Venier, conduttrice di Domenica In (foto ANSA)

Il nuovo tour della boy band

I Take That hanno anche annunciato il loro ritorno sul palco, con un tour previsto per l’estate del 2024 in Europa. Conosciuto come il “Life Under the State Tour”, questa incredibile avventura musicale vedrà il trio composto da Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald esibirsi in ben 19 concerti all’aperto in 8 paesi diversi. L’Italia non verrà certo dimenticata, con quattro date imperdibili sul territorio italiano. Si comincerà il 7 luglio a Piazza Castello a Marostica, per poi spostarsi il giorno successivo alla Cavea dell’Auditorium Morricone di Roma. Quindi, appuntamento a Piazza Duomo a Trani il 10 luglio e al Sequoie Music Park di Bologna il 11 luglio. Sarà un’estate indimenticabile per i fan italiani dei Take That!

Ma prima di tutto questo, avremo l’opportunità di vederli esibirsi dal vivo durante la settima puntata di Domenica In, in onda dalle 14:00 di domenica 29 ottobre su Rai1. Mara Venier ci guiderà attraverso un’intervista coinvolgente e un’esibizione straordinaria, offrendoci una panoramica esclusiva sul mondo dei Take That. Il pubblico non vede l’ora di assistere a questo momento emozionante e di farsi coinvolgere dalla loro musica: sarà un evento imperdibile per tutti i fan delle boy band e per gli amanti della musica in generale.