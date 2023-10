Mara Venier piazza il colpaccio: a Domenica In ospite un big della musica italiana!

La domenica è sempre una festa per gli appassionati di musica che seguono Domenica In, trasmissione condotta da Mara Venier su Rai1. E anche questa volta il programma ci regala un’anteprima coinvolgente e imperdibile. Nella puntata che andrà in onda domenica prossima, come riporta TvBlog, un ospite d’eccezione sarà presente in studio: Zucchero Fornaciari.

Mara Venier ospita Zucchero: gran colpo per Domenica In

Domenica In ha ormai nell’ospitare celebri cantanti italiano in studio una rubrica di grande successo. Si tratta di un momento speciale in cui Mara Venier tiene un colloquio intimo ed emozionante con un protagonista di spicco nel panorama musicale italiano. Ricordiamo le memorabili esibizioni di Tommaso Paradiso, Claudio Baglioni e Eros Ramazzotti, che hanno regalato al pubblico momenti indimenticabili.

E ora, il prossimo 22 ottobre 2023, si ripeterà il rituale. Nella quarta puntata della stagione 2023-2024 di Domenica In, ci sarà un altro spazio dedicato alla musica italiana, con ospite il grande Zucchero. Non è la prima volta che il celebre artista emiliano si esibisce in questa trasmissione: già in passato ha incantato il pubblico di Domenica in con le sue performance. Ma questa volta, torna con una novità emozionante. Il cantautore sarà protagonista di un’avventura cinematografica, che segnerà il suo debutto sul grande schermo. Il prossimo 21 ottobre, infatti, verrà presentato in anteprima all’evento della Festa del Cinema di Roma il documentario intitolato “Zucchero Sugar Fornaciari“, diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano.

Zucchero prossimo ospite a Domenica In (foto ANSA)

Il nuovo progetto del cantante con “Zucchero Sugar Fornaciari”

Questa pellicola racconterà la straordinaria carriera di Zucchero, unendo le sue parole e la sua musica con i ricordi e le testimonianze di amici e colleghi. Nel film troveremo ospiti di altissimo livello, come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Una lista di nomi che testimonia l’immensa statura e l’influenza che Zucchero ha avuto sull’intero panorama musicale.

“Zucchero Sugar Fornaciari” è una produzione K+, realizzata in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, e sarà distribuito da Adler Entertainment. RTL 102.5 è la radio ufficiale di questo documentario. Non c’è dubbio che questa sia un’occasione imperdibile per gli amanti della musica italiana e per tutti coloro che desiderano immergersi nella sua straordinaria storia. Intanto, però, c’è da segnare sul calendario una data: 22 ottobre 2023, quando Zucchero sarà ospite di Mara Venier nella domenica pomeriggio targata Rai1. La sua musica e le sue parole saranno protagoniste in studio e regaleranno grandi emozioni al pubblico.