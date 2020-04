Marc Guggenheim ha mostrato la planimetria del bunker di Arrow che la serie non poteva permettersi

Il produttore Marc Guggenheim ha rivelato la planimetria del bunker di Arrow che la serie CW non poteva permettersi.

Dopo otto stagioni in onda, lo spettacolo di supereroi ha terminato la sua corsa all’inizio di quest’anno. La serie si distingue da altri programmi simili in TV in quanto ha dato il via al grande successo dell’Arrowverse, attualmente composto da altri quattro spettacoli. Tutti si sono riuniti per diversi crossover nel corso degli anni, tra cui Crisi sulle Terre Infinite di questa stagione.

Durante questo, gli eroi hanno lavorato insieme per sconfiggere l’Anti-Monitor, creando un nuovo multiverso nel processo.

Di recente, Guggenheim ha utilizzato Twitter per condividere i segreti dietro le quinte di Arrow, comprese le pagine di sceneggiature di scene cancellate o rielaborate. Questa settimana, invece, ha condiviso un video di un modello per un enorme bunker a tre livelli che non è mai stato realizzato. Nel suo tweet, Guggenheim spiega che lo spettacolo “non poteva permettersi di costruirlo”.

Il bunker ha svolto un ruolo enorme in Arrow, fornendo un rifugio sicuro e uno spazio di addestramento per Oliver e il suo team di vigilanti.

Potete vedere il video nel tweet di Guggenheim qui sotto:

Something a little different for a Friday (as if the days of the week have any meaning right now). This is the model for the three-level Arrow bunker we couldn't afford to build… pic.twitter.com/aYuVCLmIWt

— Marc Guggenheim (@mguggenheim) April 3, 2020