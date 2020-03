Marc Guggenheim rivela che spettacoli DC Universe non sono tenuti a incrociarsi con l’Arrowverse

Gli spettacoli DC Universe non sono tenuti a incrociarsi con l’Arrowverse, nonostante siano stati inclusi in Crisi sulle Terre Infinite.

Quell’ammissione proviene dallo showrunner Marc Guggenheim che ha detto al Fake Nerd Podcast che gli spettacolo originali del servizio di streaming sono stati creati con “l’aspettativa che non avrebbero mai dovuto partecipare ai crossover dela CW”. Guggenheim ha anche menzionato il fatto che c’erano alcune “assicurazioni creative” sul fatto che non sarebbero stati presentati in nessuno degli eventi di The CW.

Ora, sembra un po’ estremo, ma lo showrunner è stato completamente sincero al riguardo. Guggenheim ha detto:

Venendo a questo crossover, Guggenheim ha precedentemente ammesso che Crisi su Terra-X ha quasi ucciso tutti i crossover futuri. La tensione nel fornire storie per quasi 15 personaggi si è rivelata un grosso passo indietro. Spiegherebbe anche il desiderio di mantenere le cose un po’ più concise questa volta. Dopo il successo della più recente Crisi, sarebbe difficile aspettarsi che CW e DC chiudano con i crossover.

“Era logico giocare solo organicamente con il giocattolo che già possiedi”, ha iniziato Guggenheim. “Questo è un altro elemento della costruzione e della creazione dell’universo: molti dei modi in cui crei l’interconnettività nel tuo universo sono fattori per cui poi ti chiedi sempre: ‘Sto sistemando la scacchiera o c’è un pezzo che è già in gioco? Quale posso usare?’. Nel caso di Terra-X quella dimensione era qualcosa che era già stato introdotta in una serie animata canonica del nostro universo. Quindi perché non usarla con questa idea dei doppelgänger?

Ci ha ucciso tutti. Ne abbiamo letteralmente sentito gli effetti un anno dopo. La rete ha dovuto davvero, davvero convincerci a fare un altro crossover perché dopo Crisi su Terra-X eravamo tutti piuttosto sfiniti. Eravamo come: ‘Possiamo fare una pausa e poi tornare per la prossima Crisi?’. E la CW diceva: ‘No, no, non ti preoccupare. Non devono esserci tutti e quattro gli spettacoli. Possono essere solo tre ore’.”