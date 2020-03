Marc Guggenheim rivela il cameo tagliato del Seg-El di Cameron Cuffe in Crisi sulle Terre Infinite

Lo showrunner di Crisi sulle Terre Infinite ha appena rivelato che il crossover presentava un cameo da Krypton che è stato tagliato.

Marc Guggenheim è apparso sul podcast di Fake Nerd per parlare di un sacco di cose riguardo l’Arrowverse, che potete leggere tutte cliccando sul link qui sotto. Fra le varie rivelazioni si è scoperto che il Seyg-El di Cameron Cuffe sarebbe dovuto apparire.

Krypton, sfortunatamente, è stato cancellato, il che rende questa notizia ancora più triste per i fan dello show. Vedere il nonno di Superman apparire nello show con una linea di dialogo avrebbe creato ancora più coesione.

“In realtà avremmo avuto Cameron nei panni di un anziano kryptoniano”, ha spiegato Guggenheim. “Così avremmo potuto giocare in scioltezza con la continuità se avessimo dovuto. Quando Alura avrebbe essenzialmente preso Kal-El e Lois su Argo, per metterli sulla nave, avremmo visto questo anziano kryptoniano essenzialmente in ologramma con importanti informazioni sulla distruzione del multiverso. Quindi quella roba è effettivamente stata scritta!”

La cosa poteva finire li, ma Cuffe ha effettivamente commentato la notizia sulla possibilità di un cameo su Twitter: dicendo:

“Un enorme grazie a Marc Guggenheim e a tutti coloro che hanno realizzato Crisi sulle Terre Infinite. Il lavoro fatto con questi spettacoli negli ultimi 8 anni è sconcertante e senza di loro, Krypton non sarebbe mai esistito. Sono triste di non essere stato in grado di indossare ancora una volta la “S” e stare al fianco di alcuni dei miei eroi. Abbiamo provato, volevamo che accadesse, ma mi ero già impegnato in qualcosa e non potevamo farlo funzionare. Succede alle volte. Ragazzi sapete che il mio amore per la DC è infinito e speriamo che i nostri percorsi si incrocino di nuovo. Se non altro, noi El abbiamo speranza.”