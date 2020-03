Marc Guggenheim rivela il team-up fra Swamp Thing e Constantine che voleva realizzare

L’evento crossover dell’Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, è stato pieno di sorprese, cameo divertenti ed entusiasmanti team-up. È stato un vero spasso da guardare e ha quasi presentato un’altra fantastica squadra che i fan avrebbero adorato vedere.

Lo showrunner Marc Guggenheim ha recentemente rivelato durante un’intervista su Fake Nerd Podcast che voleva che Swamp Thing si unisse a John Constantine nel crossover.

“Volevo che Swamp Thing fosse una parte importante del crossover, perché, se hai Costantine, non vederlo assieme Swamp Thing è un’occasione mancata. Lo dirò, per una varietà di ragioni diverse, non ho potuto fare in modo che accadesse..”

È un peccato che il team-up non sia avvenuto. Qualcosa del genere sarebbe stato glorioso. La serie Swamp Thing di DC Universe è una delle cose migliori che la DC in televisione abbia mai prodotto e sfortunatamente è stata cancellata per problemi di natura finanziaria.

Sebbene il crossover abbia segnato il primo incontro fra gli spettacoli DC Universe e quelli della The CW, il vero e proprio show che sarà parte di entrambi i franchise sarà la serie di prossima uscita, Stargirl. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima sul servizio di streaming DC Universe prima di andare in onda il giorno successivo su The CW. All’inizio di questa settimana, DC Universe ha annunciato che avrebbe ritardato il rilascio di Stargirl su DC Universe e The CW di una settimana. Ciò è dovuto al cambiamento dei programmi a seguito del coronavirus

Tutti gli spettacoli dell’Arrowverse che stavano girando le proprie nuove puntate sono stati chiusi, con altri, come Legends of Tomorrow, che stanno completato la post-produzione in auto-isolamento.

Considerando le dimensioni dell’evento Crisi sulle Terre Infinite, non sorprende che alcuni personaggi siano stati esclusi o che abbiano avuto meno da fare fra di loro. Anche se Swamp Thing e Constantine non hanno interagito, i fan sono stati premiati con una scena tra Constantine e Lucifer Morningstar, che ha il suo show su Netflix. Con così tanti personaggi e trame da strutturare, ha senso che COnstantine abbia creato una squadra anziché due. Sebbene Constantine e Swamp Thing non si siano incontrati durante la Crisi, i fan possono ancora sperare in un incontro, magari in Legends of Tomorrow.

