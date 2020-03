Marc Guggenheim spiega perché perché l’Arrowverse non ha potuto realizzare crossover con il DCEU prima di Crisi sulle Terre Infinite

Lo showrunner Marc Guggenheim ha spiegato perché l’Arrowverse non ha potuto realizzare crossover con il DCEU prima di Crisi sulle Terre Infinite.

All’inizio di quest’anno, i fan della DC hanno avuto una sorpresa inaspettata quando il Flash del DCEU (interpretato da Ezra Miller) ha incontrato la versione DCTV dell’uomo più veloce del mondo (interpretato da Grant Gustin) durante il crossover. Il loro scambio è stato breve ma memorabile, con Miller che ha portato molto al fascino del personaggio.

Come si è scoperto, il cameo di Miller in Crisi sulle Terre Infinite non è stato solo un’aggiunta dell’ultimo minuto, ma è stato effettivamente incorporato per via di una richiesta da parte della Warner Bros. Questa è stata una sorpresa, considerando che lo studio ha creato una spaccatura tra film e serie tv basati sui personaggi DC in passato, a volte persino costringendo l’Arrowverse a rinunciare a dei personaggi e abbandonare delle le trame (come è successo con loro versione della Suicide Squad) per evitare di creare competizione fra le loro IP DC Comics.

Secondo Guggenheim, la chiave per cambiare le cose era semplicemente il tempo, la pazienza e la disponibilità dei nuovi capi. Parlando sul podcast Fake Nerd (via SR), Guggenheim ha parlato delle sfide per ottenere l’accesso al DCEU e di ciò che ha portato al cameo di Miller in Crisi sulle Terre Infinite.

“C’erano alcune cose che sapevamo non potevamo toccare e l’universo cinematografico rientrava fra quelle cose. La cosa bella di fare qualcosa per otto anni è che sei lì pronto a tutti i cambiamenti. Sei lì per i cambiamenti del personale, e sei lì per i cambiamenti filosofici e di politica, e questa è solo una delle situazioni in cui le persone hanno cambiato idea. Ero così felice che ce lo avessero lasciato fare, anche se il cambiamento di idea è arrivato dopo che eravamo stati già presi dall’intero crossover. Quindi è arrivato molto tardi, ma come si dice, meglio tardi che mai. Non pensavo che l’universo cinematografico sarebbe stato quello che se ne sarebbe andato, se me lo avessero chiesto – a parte riportare in vita Christopher Reeve – cosa avrei voluto fare maggiormente? Avrei detto di includere l’universo cinematografico. Non riesco ancora a credere che siamo riusciti a farlo. La cosa divertente è che, una volta ottenuta l’approvazione, è diventato più semplice di qualsiasi altro cameo. Voglio dire, certamente, c’erano cameo che erano molto più difficili da realizzare, che richiedevano molta più creatività di programmazione, finanziaria e logistica. Questo è quello che è venuto davvero bene. Si è trattato di una serie di telefonate, qualche momento di fronte alla tastiera scrivendo una scena e bing, bang, boom, l’abbiamo fatto.”

In effetti, il DCEU ha visto alcuni cambiamenti radicali da quando Justice League ha sottoperformato al botteghino: Walter Hamada, che ha contribuito a trasformare The Conjuring in un universo condiviso di successo, è subentrato come presidente della DC Films nel 2018 e il franchise in generale ha rinunciato a provare a copiare lo storytelling interconnesso del MCU a favore della realizzazione di film indipendenti che fanno parte della stessa continuità.

Per questo motivo, la Warner alla fine è arrivata a comprendere il vantaggio di avere i Flash di Miller e Gustin in scena assieme in una breve sequenza di Crisi sulle Terre Infinite – sia per soddisfare i fan che desideravano vedere la coppia insieme da anni, sia per fare un po’ di promozione incrociata per il film solista di Flash programmato per l’estate del 2022.

