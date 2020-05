Marc Guggenheim su se si sente pronto per dirigere Jackpot o Prophet

Marc Guggenheim è stato un avvocato, uno sceneggiatore, uno scrittore di fumetti e un produttore per quasi 20 anni, ma questa settimana dirigerà per la prima volta, quando il penultimo episodio di questa stagione di DC’s Legends of Tomorrow andrà in onda.

È un grande twist per il produttore, e in quel contesto, è difficile non prendere nota dei due progetti recentemente annunciati di Guggenheim, Prophet (basato sul fumetto di Rob Liefeld) e Jackpot (basato sul personaggio dei fumetti Marvel).

Guggenheim non pensa che sarebbe ancora pronto per la regia di nessuno dei due film, ma come detto a Comicbook, ha già un paio di idee su cosa può fare dopo, ora che il tentativo di regia è diventato realtà.

“Penso di essere abbastanza lontano dalla possibilità di dirigere un film con un grande budget”, ha detto a Guggenheim, che ha contribuito a scrivere film come Green Lantern e Percy Jackson. “Detto questo, sono molto, molto interessato e francamente, timoroso, di dirigere un altro episodio per la televisione, e un giorno mi piacerebbe dirigere qualcosa che ho scritto. Ho scritto un pilota durante la quarantena progettato per essere prodotto in un mondo post-pandemico, con tutti i limiti che sappiamo saranno coinvolti. Potrei sicuramente vedermi dirigere questo progetto.”

Naturalmente, la sua riluttanza non significa che gli spettacoli dell’Arrowverse siano un punto di partenza facile; infatti, Guggenheim ha spesso avvertito gli aspiranti registi che fosse una sfida.

“Ho sempre detto: ‘Beh, perché vuoi dirigere? Se per ottenere un credito? Allora questi non sono gli spettacoli su cui farti le ossa. Quando sono entrato nel ring mi sono reso conto all’istante che era ora che mettessi i miei soldi dove era stata la mia bocca. Lascerò che le persone guardino l’episodio e prendano la loro decisione al riguardo. Sì, è stato incredibilmente gratificante, ed se dovessi dire qual è stata la cosa più gratificante, sicuramente è stata la solidarietà del cast e della troupe. Stavano davvero facendo il tifo per me sperando per il successo.”

