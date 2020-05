Marc Guggneheim ritiene che non fare un crossover con Swamp Thing sarebbe “un’opportunità sprecata”

Ora che The CW ha i diritti di trasmissione di Swamp Thing, i social media sono in fermento con speculazioni circa una possibile seconda stagione dello show DC Universe di successo.

Anche se questo non sembra essere il caso, almeno immediatamente, un dirigente dell’Arrowverse spera che il personaggio appaia in un modo o nell’altro.

In un recente sitdown con CBR, l’architetto dell’Arrowverse di lunga data, Marc Guggenheim, considererebbe una “opportunità sprecata” non mettere in scena un crossover tra Swamp Thing e il resto dell’universo condiviso.

“Oh, bella domanda. Voglio dire, ho provato molto, molto duramente a inserire Swamp Thing per Crisi sulle Terre Infinite”, ha detto Guggenheim al sito. “Perché quando hai Constantine, non avere un crossover con Swamp Thing è una vergogna e un’opportunità sprecata. Onestamente non conosco la risposta a questa domanda, in gran parte perché se The CW ha i diritti di trasmissione di Swamp Thing o no, ciò non ha alcun impatto sui vari motivi per cui Swamp Thing non era nella crisi. Il mio atteggiamento è la fonte della speranza è eterna.”

Come sottolinea Guggenheim, la Crisi ha permesso che accadessero molte cose che la maggior parte dei fan non non avrebbe immaginato.

“Sai, se me lo avessi chiesto prima di aver fatto il 90% delle cose che abbiamo finito per fare negli spettacoli dell’Arrowverse, ti avrei detto che non sarebbe successo”, ha aggiunto. “Molto tempo fa, sono uscito dal business delle previsioni, perché se fosse avrei scommesso soldi veri sul fatto che non sarebbe successo.”

A causa dei vari arresti dovuti al coronavirus, The CW ha acquisito i diritti di trasmissione di Swamp Thing da DC Universe. Lo spettacolo era stato precedentemente cancellato dallo streamer dopo la sua prima stagione. Secondo il presidente della CW, Mark Pedowitz, al momento non ci sono piani per rilanciare lo spettacolo per una seconda stagione.

