Mare Fuori 4: il saluto toccante del cast per la fine delle riprese

È giunto il momento tanto atteso per gli appassionati del grande schermo: il 23 settembre, segna la conclusione ufficiale delle riprese di “Mare Fuori 4”. Il regista, Ivan Silvestrini, aveva promesso che sarebbe stata un’esperienza indimenticabile, e così è stato.

Sul set, tra lacrime di commozione e brindisi con champagne, i protagonisti hanno condiviso gli ultimi momenti insieme. Carmine Recano, nel ruolo del coraggioso comandante Massimo Esposito, Lucrezia Guidone, che interpreta la nuova direttrice dell’IPM Sofia Durante, e le giovani stelle Maria Esposito, nel ruolo di Rosa Ricci, e Massimiliano Caiazzo, nei panni di Carmine Di Salvo, hanno lasciato il cuore sul set.

Le parole del regista

“Questa produzione è così grandiosa che sfugge quasi alla comprensione,” ha scritto il regista con profonda emozione. “Eppure, è qui, pronta a prendere vita. Oggi abbiamo girato l’ultima scena di ‘Mare Fuori 4’, e il mio pensiero va a tutti coloro che hanno reso possibile questo capolavoro. Gli uomini e le donne dietro le quinte che si sono dati anima e corpo per trasformare la mia visione in realtà davanti all’obiettivo.”

I fan impazienti ora dovranno aspettare con trepidazione. “Mare Fuori 4” farà il suo debutto in esclusiva su RaiPlay nel febbraio del 2024, prima di sbarcare in prima serata su Rai 2. Ma c’è una sorpresa per i più accaniti: i primi due episodi saranno in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove sarà presente anche il talentuoso cast.

Anticipazioni sulla trama di Mare Fuori 4

Nella quarta stagione di “Mare Fuori,” i nostri amati personaggi si trovano in una situazione metaforica simile a una navigazione in mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella sono tutti spinti dalla corrente lontano dalle loro ancorate famiglie, affrontando il mare tempestoso della vita da soli. L’amore incondizionato della famiglia viene sostituito dall’affetto degli amici che hanno scelto di affrontare questa avventura insieme.

Ma non tutti sono liberi dall’influenza dei legami familiari. Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia continuano a sentirne il peso, il quale può condizionare le loro scelte e il loro futuro. In questa nuova stagione, l’oceano della vita offre sfide e opportunità uniche per i nostri protagonisti, promettendo un’avventura emozionante e profonda, in cui il mare rappresenta sia la libertà che la sfida. “Mare Fuori 4″ ci porterà in acque inesplorate, dove il destino dei personaggi è incerto, ma la loro determinazione è più forte che mai.