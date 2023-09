Mare Fuori 4, ritorno esplosivo! Svelata la data di uscita della nuova stagione!

L’attesa è stata lunga, ma finalmente possiamo gridare al mondo che Mare Fuori 4, la serie cult targata Rai, sta per fare il suo trionfale ritorno sul piccolo schermo con la quarta stagione tanto attesa. Ecco tutte le ultime novità che riguardano questa amata fiction.

Dopo un’agonizzante attesa, le notizie che tutti i fan aspettavano sono finalmente emerse. La quarta stagione di Mare Fuori, la serie che ha catturato i cuori degli spettatori italiani, approderà su RaiPlay a inizio febbraio 2024. Ma c’è di più: questa stagione sarà un’esperienza epica suddivisa in due tranches emozionanti. A febbraio, potremo immergerci nelle prime 6 avvincenti puntate, e poi, una breve pausa sarà inevitabile a causa del Festival di Sanremo 2024. Ma non temete, subito dopo la conclusione della kermesse musicale, saremo travolti dai sei episodi rimanenti. E per chi preferisce la magia del grande schermo, sappiate che l’intera quarta stagione di Mare Fuori approderà in prima serata su Rai 2, una volta completata la distribuzione su RaiPlay.

Ma c’è di più da rivelare! Nel contesto del Digithon, il maestro di Rai Fiction, Michele Zatta, ha anticipato una collaborazione intrigante tra il Festival di Sanremo e Mare Fuori. Sebbene non siano stati svelati dettagli specifici, è chiaro che qualcosa di eccezionale sta per accadere ai fan della serie. E a poche settimane dalla fine delle riprese, trapelano indiscrezioni direttamente dal set: flashback coinvolgenti riporteranno personaggi amati come Ciro, Pirucchio e Totò, interpretati magistralmente da Giacomo Giorgio, Nicolò Galasso e Antonio Orefice. Ma non è finita qui, perché un amore “imprevisto e travolgente” coinvolgerà uno tra Cucciolo, Beppe e il Comandante Massimo. Mare Fuori 4 è destinato a stupirci ancora una volta.

Mare Fuori 4: il successo continua a espandersi globalmente!

La creazione avvincente di Cristiana Farina, ha fatto il suo debutto trionfale su Rai 2 nel 2020, conquistando gli spettatori con la sua trama avvincente. Ma non è finita qui: a poche ore dal debutto in chiaro, la serie è sbarcata anche su RaiPlay, portando la sua magia online. E da quando le prime due stagioni sono state aggiunte al catalogo di Netflix a partire dal 10 giugno scorso, la sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale, conquistando fan in tutto il mondo.

La terza stagione, tanto attesa, è stata distribuita su RaiPlay il 1° febbraio 2023, con i primi sei episodi che hanno tenuto gli spettatori sulle spine. L’emozione è esplosa il 13 febbraio 2023, quando gli episodi rimanenti hanno raggiunto la piattaforma. Ma la diffusione globale di Mare Fuori non si ferma qui. La serie è ora disponibile in streaming anche in paesi come Scandinavia, America Latina, Israele e Germania. E non è finita qui: la Rai sta attualmente negoziando un adattamento su misura per il mercato statunitense, portando il fascino di Mare Fuori al pubblico internazionale.

La serie è stata inoltre l’indiscusso protagonista di un entusiasmante panel durante l’ultima edizione del Best Movie Comics & Games, dove il regista Ivan Silvestrin e i talentuosi attori Vincenzo Ferrera, Francesco Panarella, Enrico Tijani e Serena Codato hanno condiviso segreti e aneddoti dietro le quinte, rendendo il legame tra gli spettatori e Mare Fuori ancora più profondo. Il successo di questa serie è un fenomeno globale in costante espansione, e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la quarta stagione.