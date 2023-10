Mare Fuori: a questo evento verrà proiettata in anteprima la stagione 4! Ecco come partecipare, posti limitati!

Sono giunte notizie esaltanti per tutti gli appassionati di Mare Fuori! La tanto attesa quarta stagione è pronta per il suo debutto in anteprima, e questa volta è un evento che non puoi perderti.

Mare Fuori alla Festa del Cinema

La data è ormai alle porte: i primi due episodi di Mare Fuori 4 saranno presentati in anteprima alla ventunesima edizione di Alice nella città e alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre 2023). Ecco l’occasione perfetta per immergerti nel mondo dei tuoi personaggi preferiti, visto che anche gli attori principali di questa serie epica, coprodotta da Rai e Picomedia, sfileranno sul red carpet per incontrare i fan più affezionati.

Mare Fuori

Quando verranno trasmesse le anteprime?

Ora, la domanda che tutti si pongono: quando e come si potranno vedere in anteprima gli episodi di Mare Fuori 4?

La proiezione speciale avrà luogo il sabato 28 ottobre, penultimo giorno della straordinaria manifestazione, suddivisa in due imperdibili appuntamenti. Il primo si terrà alle 19.00 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, mentre il secondo avrà luogo alle 21.30 presso l’Auditorium Conciliazione. Da non perdere! E se stai già facendo i conti alla rovescia, a partire dal 10 ottobre, saranno disponibili i biglietti digitali presso la biglietteria ufficiale online. Dal 17 ottobre, non ti preoccupare, potrai acquistare i biglietti anche presso la biglietteria centrale dell’Auditorium Parco della Musica, il Cinema Giulio Cesare e la Casa del Cinema. Per maggiori dettagli sul programma e gli ospiti, visita il sito ufficiale del festival.

Mare Fuori 4: come vedere la quarta stagione in TV

Per coloro che non potranno essere presenti a Roma, niente paura! I nuovi episodi di Mare Fuori 4 saranno in streaming su RaiPlay a partire da febbraio 2024, suddivisi in due emozionanti parti, intervallate dal Festival di Sanremo. Ma le sorprese non finiscono qui. La stagione completa sarà trasmessa in prima serata su Rai 2 una volta terminata la distribuzione su RaiPlay.

La quarta stagione di Mare Fuori promette di essere quella della crescita, poiché i nostri protagonisti sono ormai quasi adulti, e il cambiamento è inevitabile. La nuova e rigorosa direttrice li costringerà a fare scelte cruciali per la propria autodeterminazione. Lo scontro tra il mondo degli adulti e quello dei giovani è inevitabile, poiché cercano di scoprire chi sono veramente, chi vogliono diventare e come far sentire la loro voce.

Questo capolavoro, diretto con maestria da Ivan Silvestrini, è una produzione straordinaria di Rai Fiction – Picomedia, ideata da Cristiana Farina e scritta con passione da Maurizio Careddu. Preparati per una stagione che ti terrà incollato allo schermo, perché Mare Fuori 4 è destinato a essere un evento epico che non puoi perdere!