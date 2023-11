Mare Fuori 4, svelate le anticipazioni dei primi due episodi: Rosa Ricci costretta a una scelta importantissima!

Si alza il sipario sulla quarta stagione di Mare Fuori con grande clamore alla Festa del Cinema di Roma, dove sono state presentate in anteprima le prime due puntate della serie amata dal pubblico. Sulle luci del tappeto rosso, come riporta Davide Maggio, sono apparsi il regista Ivan Silvestrini e l’autrice Cristiana Farina, accompagnati da gran parte del cast. Ma quali sono le anticipazioni dei primi due episodi?

Mare Fuori 4, le anticipazioni del primo episodio

La quarta stagione di Mare Fuori riprende dall’ultima scena della terza: Rosa Ricci si trova di fronte alla difficile scelta di sparare al padre, Don Salvatore, o al suo amato Carmine. Nel primo episodio, dal titolo “Nel nome dell’amore”, scopriamo che Rosa, dopo aver puntato la pistola contro di sé, spara un colpo che ferisce il padre. Da quel momento, Rosa sarà tormentata dal senso di colpa. Ma grazie all’amore di Carmine e al perdono del padre, riuscirà a trovare sostegno nel percorso difficile che l’aspetta. Nel frattempo, emergeranno i motivi del conflitto tra Rosa e Don Salvatore, legati al passato.

Edoardo si risveglia in ospedale e si trova accanto il figlio e la moglie Carmela, decisa a nascondere la verità: è stata l’amante Teresa a salvarlo, e farà di tutto per tenerla lontana da lui. Ma Teresa, che non può vederlo di giorno, lo raggiungerà di notte, e la passione tra i due sarà irresistibile. Nel frattempo, Kubra, dopo aver scoperto che Beppe è suo padre, si avvicinerà gradualmente a lui, mentre Beppe imparerà a lasciarsi ammorbidire dalla nuova direttrice.

Silvia inizierà a capire che il suo fidanzato non può darle l’amore che solo Lino le ha offerto. Infine, nel mondo dell’IPM, fa il suo ingresso una nuova ragazza, che ha commesso un omicidio e che sarà affascinata da Cardiotrap e dalla sua passione per la musica.

Antonio De Matteo (foto ANSA)

Il secondo episodio e l’attesa per la quarta stagione

Nel secondo episodio, intitolato “Il vecchio e giovane leone”, Edoardo e Don Salvatore si ritrovano nello stesso ospedale. Il padre chiede al giovane di prendere il posto di suo figlio Ciro, ma Edoardo, influenzato dalle parole di Carmela, cambia idea e decide di vendicarsi in modo terribile di colui che ha cercato di ucciderlo.

E continua la complicata storia d’amore tra Milos e Cucciolo, ostacolata da Micciarella, il fratello di quest’ultimo. I primi due episodi di Mare Fuori 4 ci regaleranno momenti intensi e sorprendenti, confermando la capacità della serie di coinvolgere il pubblico, soprattutto le fasce più giovani, con le sue trame avvincenti e i suoi personaggi diventati icone.