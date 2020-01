Margot Robbie sulla possibilità di partecipare a un film dei Marvel Studios

Apparentemente non c’è alcuna regola che dice che gli attori della DC – o almeno Margot Robbie – non possono collaborare anche coi Marvel Studios per fare film se sono così inclini a farlo, anche se non sembra che la Robbie sia poi così interessata.

Durante un’intervista ComicBook, Robbie ha detto che non c’è motivo per cui non potrebbe fare un film Marvel, ma che Harley Quinn la tiene abbastanza impegnata per il momento. Robbie – che è stata nominata a due Oscar e cinque BAFTA – riesce a rimanere piuttosto impegnata anche al di fuori del regno dei supereroi.

Ovviamente, ciò non impedisce ai fan di parlare, soprattutto per quanto riguarda la Marvel, con la sua serie senza pari di enormi successi al botteghino. E non mancano gli attori che si sono spostati da uno studio all’altro, tra cui Laurence Fishburne di Ant-Man and The Wasp (precedentemente in Man of Steel e Batman v Superman), e Andy Serkis di Black Panther, che adesso sarà Alfred in The Batman.

“Non mi è permesso”, ha detto la Robbie, aggiungendo: “Non lo so. Harley mi tiene molto occupata ad essere onesta.”

